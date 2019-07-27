Волкер рассказал о подготовке визита Зеленского в США
Ранее Зеленский сообщал, что его визит в Соединенные Штаты может состояться нынешним летом
Соединенные Штаты и Украина работают над подготовкой визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Об этом сообщил Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
"Мы работаем над подготовкой визита президента Зеленского в США", – сказал сегодня дипломат на брифинге в Киеве.
Отметим, что ранее Владимир Зеленский сообщил, что его визит в США может состояться нынешним летом. А в середине июня специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что точная дата визита президента Украины в Вашингтон пока не определена.
Напомним, что 1 июня в Администрации президента Украины подтвердили, что Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон.
Кроме того, ранее новости "Сегодня" сообщали, что сопредседатели Конгрессового украинского кокуса обратились к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси с инициативой пригласить Владимира Зеленского выступить на совместном заседании Конгресса.
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