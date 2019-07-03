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Волкер рассказал о впечатлениях от встречи с Зеленским

3 июля, 08:36

На встрече Владимир Зеленский заверил в своей мощной приверженности реформированию Украины

Встреча Волкера и Зеленского. Фото: https://twitter.com/SpecRepUkraine
Встреча Волкера и Зеленского. Фото: https://twitter.com/SpecRepUkraine.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским обсудили ситуацию на Донбассе и реформы. Об этом американский дипломат сообщил у себя в Twitter.

"Великолепная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Четкая приверженность миру на Донбассе, однако Россия в свою очередь должна выполнить свои обязательства", – написал Волкер.

Американский дипломат добавил, что на встрече Зеленский заверил в своей мощной приверженности реформированию Украины, которую США "полностью поддерживают".

Ранее в пресс-службе украинского президента сообщили, что на встрече Владимир Зеленский заявил, что Киев полностью поддерживает политико-дипломатический путь урегулирования конфликта на Донбассе, свидетельством чего является перезапуск работы украинских представителей в Трехсторонней контактной группе, шаги в направлении активизации "нормандского формата" и разведения сил и средств в Станице Луганской.

Зеленский также поблагодарил Волкера за все, что лично спецпредставитель и администрация президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине.

Как известно в настоящий момент Владимир Зеленский находится с визитом в Канаде.


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Тег Донбасс, встреча, Зеленский, Волкер

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