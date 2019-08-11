Волкер рассказал об очередном раунде консультаций по "нормандскому формату"

Волкер подтвердил, что находится в тесных контактах с европейскими партнерами

/ Фото: AFP

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в начале следующей недели представители США, Германии и Франции планируют провести очередной раунд консультаций по нормандскому формату, передает "Голос Америки".

По информации издания, представители США, Германии и Франции в начале следующей недели планируют провести консультации по Нормандскому формату.

Волкер подтвердил, что находится в тесных контактах с европейскими партнерами, и очередной раунд консультаций должен состояться на следующей неделе.

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Ранее помощник заместителя Госсекретаря США Джордж Кент сказал, что главное условие присоединения США к "нормандскому формату" – это согласие всех участников переговоров. Также в Вашингтоне призывают Россию взять на себя ответственность за соблюдение перемирия и выполнение Минских соглашений.

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В первую очередь Кент заявил о поддержке шагов президента Украины Владимира Зеленского принести мир на Донбасс, дипломат считает, что Зеленский движется в правильном направлении.

Представитель Госдепа назвал агрессию России против Украины одним из крупнейших конфликтов современной Европы. По его мнению, она должна взять на себя ответственность за соблюдение перемирия и выполнение Минских соглашений.

Отметим, что идея привлечения американцев к переговорам по Донбассу уже не раз поднималась. Также в Украине говорили, что нужно подключать все страны Будапештского меморандума (плюс Британия и Китай). Как сообщали новости "Сегодня", ранее Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением провести переговоры с участием президента США Дональда Трампа.

В свою очередь Путин ответил на предложение Зеленского о новом формате переговоров. Также хозяин Кремля рассказал, когда возможна будет встреча для обсуждения ситуации на Донбассе.

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