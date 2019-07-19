Волкер считает, что паспортизация Донбасса Россией угрожает Минскому процессу

Волкер считает, что Россия должна выполнить свои обязательства по Минским договоренностям

Фото: Pixabay

Выдача российских паспортов украинцам нарушает Минские соглашения и угрожает мирному процессу.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Предоставление российских паспортов украинским гражданам нарушает дух Минских договоренностей и угрожает усилиям по достижению мира для граждан Украины", – написал он в Twitter.

Волкер добавил, что Россия должна выполнить свои обязательства по Минским договоренностям.

Как сообщали новости "Сегодня", на паспортизацию Донбасса Зеленский зеркально ответил Путину, поручив Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев, а также упрощенного получения паспорта для тех, кто страдает от нарушения прав и свобод в своих странах.

А тем временем 17 июля в Минске договорились о перемирии под выборы, допуск ОБСЕ и обмен пленными. Кроме того, на Донбассе должны наладить мобильную связь и восстановить мост в Станице.

Смотрите также видео, в котором президент Владимир Зеленский откровенно рассказал о звонке Путину и мощном шаге к прекращению войны на Донбассе:

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