Волкер сделал заявление по обмену пленными на Донбассе

Сегодня, 18:52

Освобождение пленных значительно поможет улучшению ситуации, считает спецпредставитель США

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине
Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине

США призывают к освобождению всех пленных участников конфликта на Донбассе. Об этом заявил в четверг спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, который ранее передал российской стороне список украинцев находящихся в плену боевиков, передает ТАСС.

"Я вновь и вновь, и сегодня также публично подчеркиваю необходимость освобождения всех удерживаемых лиц. Освобождение (пленных) значительно поможет улучшению конструктивного климата", – отметил он.

Ранее представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что боевики требуют передать им 80 осужденных в обмен на 15 пленных украинцев.

"Представители ОРДЛО, полностью контролируемые РФ, включают россиян в списки "ополченцев", требуют от украинской стороны немедленного освобождения беркутовцев, террористов, россиян, требуют передать им более 80 преступников и говорят, что отдадут нам не более 15 наших граждан. Это неприемлемо", – сообщила Геращенко.
Россия, Донбасс, обмен, обмен пленными , Волкер

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