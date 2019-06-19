Сделать стартовой
26,39
29,52
УКР
Главная Больше  Новости политики

Волкер сказал, что мешает Минским соглашениям

19 июня, 05:24

Спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины также назвал Минские договоренности базой для сохранения санкций Евросоюза

Курт Волкер
Курт Волкер. Фото: Getty Images

Единственное, что мешает Минским соглашениям – отсутствие политической воли РФ выполнять их.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины, – пишет Укринформ.

"Очень важно, чтобы Минские договоренности сохраняли свою силу, поскольку самое важное их значение в том, что Россия формально признает территориальную целостность Украины. Даже если в реальной жизни она не делает этого", – подчеркнул американский дипломат.

Спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины также назвал Минские договоренности базой для сохранения санкций Евросоюза.

Кроме того, по словам Волкера, этот документ содержит общий перечень того, что необходимо сделать для достижения мира.

"Прекращение огня, отвод вооружений, обеспечения гуманитарного доступа – все эти вещи являются необходимыми для принятия решений", – подчеркнул он.

По словам дипломата, "Минску" не хватает только одного – политической воли со стороны Москвы, отрицающей свою ответственность в этом процессе.

"Я думаю, что Минские договоренности направлены на достижение очень важной цели", – резюмировал спецпредставитель Госдепа.

Напомним, что Волкер назвал избрание Зеленского создает возможность для мира на Донбассе

Также Волкер засобирался в Украину перед встречей Трампа и Зеленского

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Украина, санкции, минские соглашения, Волкер

Вы сейчас просматриваете новость " Волкер сказал, что мешает Минским соглашениям". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Укринформ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Даты визита Зеленского в США еще не определены – Волкер

Сегодня, 02:27

Президент США Дональд Трамп приглашает Зеленского в Белый дом

Украина может покупать оружие в США – Волкер

Сегодня, 02:02

Среди приоритетов – антиснайперские системы и противотанковые ракеты

Кремль утратил возможность сделать Украину частью империи – Волкер

Сегодня, 01:45

США, Евросоюз и другие страны Запада помогают украинцам бороться с агрессией России

Волкер засобирался в Украину перед встречей Трампа и Зеленского

Сегодня, 01:21

Администрация Трампа положительно относится к установлению прямых контактов с новым президентом Украины

США считают, что избрание Зеленского создает возможность для мира на Донбассе

Вчера, 23:25

Нужно активизировать усилия, чтобы положить конец пятилетнему конфликту в Донбассе

В США отреагировали на возвращение Кучмы в переговоры по Донбассу

9 июня, 12:22

Американский дипломат прислал экс-президента послание в связи с возвращением в "минский процесс"

Путин получил новую "пощечину" от Зеленского: важное заявление

Зеленский впервые сделал заявление о дефолте в Украине

Врачи назвали фрукт, который нормализует работу поджелудочной

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали

В России ужаснулись тому, сколько украинцы тратят на еду

Ученые рассказали, как омолодить мозг на 10 лет

Громкое поражение Джошуа обернулось для него неожиданностью

Путин получил важную победу в Молдове: станет ли Украина жертвой

Украина U-20 – Южная Корея U-20. Фантастический сэйв Лунина

С какого возраста ребенок может безопасно гулять один?

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Прогноз Всемирного банка: почему Украина к концу года станет еще беднее Европы

Вчера, 07:51

Мировой ВВП падает быстрее прогноза. Одна из причин – угроза мировой торговой войны

"К тем, кто послал самолет, есть вопросы": интервью с главой экспертной группы по крушению Ил-76

17 июня, 07:37

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин руководил экспертизой по катастрофе Ил-76 под Луганском

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

17 июня, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

16 июня, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Видеофакт: кит-убийца принес дайверу поесть

Супрун ответила Зеленскому на предложение уйти в отставку

В стеклянном доме в центре Алматы поселились парень и девушка
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь