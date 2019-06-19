Волкер сказал, что мешает Минским соглашениям

Спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины также назвал Минские договоренности базой для сохранения санкций Евросоюза

Курт Волкер. Фото: Getty Images

Единственное, что мешает Минским соглашениям – отсутствие политической воли РФ выполнять их.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины, – пишет Укринформ.

"Очень важно, чтобы Минские договоренности сохраняли свою силу, поскольку самое важное их значение в том, что Россия формально признает территориальную целостность Украины. Даже если в реальной жизни она не делает этого", – подчеркнул американский дипломат.

Спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины также назвал Минские договоренности базой для сохранения санкций Евросоюза.

Кроме того, по словам Волкера, этот документ содержит общий перечень того, что необходимо сделать для достижения мира.

"Прекращение огня, отвод вооружений, обеспечения гуманитарного доступа – все эти вещи являются необходимыми для принятия решений", – подчеркнул он.

По словам дипломата, "Минску" не хватает только одного – политической воли со стороны Москвы, отрицающей свою ответственность в этом процессе.

"Я думаю, что Минские договоренности направлены на достижение очень важной цели", – резюмировал спецпредставитель Госдепа.

Напомним, что Волкер назвал избрание Зеленского создает возможность для мира на Донбассе.

Также Волкер засобирался в Украину перед встречей Трампа и Зеленского.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Волкер сказал, что мешает Минским соглашениям". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"