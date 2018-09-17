Волкер: У США нет плана, как вернуть Крым Украине

США придерживаются четкой позиции по Крыму, не признавая оккупацию полуострова Россией, однако четкого плана по его возвращению Украине у Вашингтона нет. Об этом заявил в интервью телеканалу "Прямой" представитель США по Украине Курт Волкер.

В то же время он надеется, что возвращения полуострова не придется ждать 50 лет, как произошло с деоккупацией стран Балтии Советским Союзом.

"Мы никогда не признаем, что это российская территория. И если вспомнить декларацию Помпео (госсекретаря США – ред.) от 25 июля, где он изложил очень четко американскую политику, которая созвучна с декларацией Уэллеса 1940 года, когда балтийские страны были оккупированы Советским Союзом, и мы не собираемся этого принимать, и не примем этого. Будем надеяться, что это будет не так долго. У нас нет конкретного плана, по которому Крым может вернуться сейчас Украине. Но мы не собираемся сдаваться. Мы считаем, что Крым должен быть с Украиной, и на полуострове должен восстановиться украинский контроль", – заявил Волкер.

Напомним, в июле глава Госдепа Майк Помпео заявил, что США никогда не признают аннексию Крыма Россией и будут продолжать настаивать на восстановлении территориальной целостности Украины.

Кроме того, в июле состоялась встреча в Хельсинки между американским и российским президентами, на которой, среди прочего, обсуждались и вопросы Украины. Украинский лидер Петр Порошенко, комментируя их переговоры, заявил, что назвал "смешными" слова Путина по аннексии полуострова, и отметил, что на переговорах с российским лидером Трамп не сдал ни одной позиции по Украине и Крыму.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.