Волкер: У США нет плана, как вернуть Крым Украине
Американский дипломат надеется, что Украине не придется ждать 50 лет, как странам Балтии
США придерживаются четкой позиции по Крыму, не признавая оккупацию полуострова Россией, однако четкого плана по его возвращению Украине у Вашингтона нет. Об этом заявил в интервью телеканалу "Прямой" представитель США по Украине Курт Волкер.
В то же время он надеется, что возвращения полуострова не придется ждать 50 лет, как произошло с деоккупацией стран Балтии Советским Союзом.
"Мы никогда не признаем, что это российская территория. И если вспомнить декларацию Помпео (госсекретаря США – ред.) от 25 июля, где он изложил очень четко американскую политику, которая созвучна с декларацией Уэллеса 1940 года, когда балтийские страны были оккупированы Советским Союзом, и мы не собираемся этого принимать, и не примем этого. Будем надеяться, что это будет не так долго. У нас нет конкретного плана, по которому Крым может вернуться сейчас Украине. Но мы не собираемся сдаваться. Мы считаем, что Крым должен быть с Украиной, и на полуострове должен восстановиться украинский контроль", – заявил Волкер.
Напомним, в июле глава Госдепа Майк Помпео заявил, что США никогда не признают аннексию Крыма Россией и будут продолжать настаивать на восстановлении территориальной целостности Украины.
Кроме того, в июле состоялась встреча в Хельсинки между американским и российским президентами, на которой, среди прочего, обсуждались и вопросы Украины. Украинский лидер Петр Порошенко, комментируя их переговоры, заявил, что назвал "смешными" слова Путина по аннексии полуострова, и отметил, что на переговорах с российским лидером Трамп не сдал ни одной позиции по Украине и Крыму.
Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.
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