Волкер указал на важную деталь в политике Зеленского по Донбассу

Зеленский демонстрирует, что проблема заключается именно в действиях или бездействии России, отметил Волкер

Фото: Курт Волкер / Twitter.

Действия Украины по разведению сил на Донбассе привлекают внимание к бездействию РФ. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер.

Он выразил надежду, что Россия будет конструктивно работать с Украиной и международным сообществом, чтобы способствовать восстановлению моста в Станице Луганской. Однако, по его словам, Россия пока не демонстрирует заинтересованности в урегулировании на Донбассе.

"Они продолжают говорить, что все зависит от Украины и это ответственность Украины. Они говорят, что на них ответственность не лежит. Они настаивают, что Украина должна вести переговоры с сепаратистами", – сказал Волкер.

По его словам, Франция и Германия, как и Соединенные Штаты, надеются, что Россия будет участвовать в мирных переговорах как непосредственный участник конфликта.

Волкер подчеркнул, что США не являются участником нормандского формата, но встречаются с его представителями и ведут диалог с Россией.

"Все понимают, что речь идет не об интересах жителей Донбасса, а о ситуации созданной Россией и на ней лежит ответственность за выполнение резолюции ООН об отведении своих сил, российских наемников, но Россия не демонстрирует прогресс по этим пунктам", – сказал Волкер.

Он отметил, что наблюдается ротация российских войск на Донбассе, в том числе это связано и с нарастанием агрессии.

"Владимир Зеленский прекрасно понимает, что не может контролировать позицию и деятельность РФ. И если Россия захочет давить на него лично и на Киев в этом конфликте, он не сможет это остановить. Зато Зеленский своими шагами демонстрирует готовность к приближению мира или улучшению жизни людей в зоне конфликта. И таким образом демонстрирует, что проблема заключается именно в действиях или бездействии России", – сказал Волкер.

Волкер также заявил, что Украина должна сыграть роль лидера в нормандском формате.

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