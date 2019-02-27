Волкер: В Минских соглашения Россия признала – Донбасс должен вернуться Украине

В то же время американских дипломат объяснил, что главная проблема таится не в самих соглашениях

Курт Волкер. Фото: Getty Images

Волкер: В Минских соглашения Россия признала – Донбасс должен вернуться Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/63e/e4b/5c763ee4bc793.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/63e/e4b/5c763ee4bc793.jpg 2019-02-27T09:40:57+02:00 Политика В то же время американских дипломат объяснил, что главная проблема таится не в самих соглашениях

Главная проблема в урегулировании ситуации на Донбассе, что Россия отказывается признавать ответственность за выполнение Минских соглашений, хотя подписывала их. Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Он считает документ чрезвычайно важным, так как в нем содержится формула окончания войны на востоке Украины, но процесс тормозится Москвой.

"Они являются определяющим документом, в котором Россия признает, что территория должна быть возвращена под суверенитет и территориальный контроль Украины. В них говорится о том, что международная граница между Украиной и Россией должна контролироваться украинцами с украинской стороны. Они призывают к выводу иностранных сил и расформированию незаконных вооруженных формирований. Проблема заключается не в соглашениях как таковых. Проблема заключается в том, что Россия никогда не признавала ответственности за их выполнение. Мы поддерживаем соглашения и готовы вместе работать для содействия их выполнению, когда Россия будет готова сделать это", – заявил Волкер.

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Американский дипломат считает, что для введения миротворческой миссии ООН на Донбасс стало бы одним из реальных способов воплотить в жизнь "Минск".

"Мы готовы работать над этой основой и ввести такую миссию ООН, как только Россия будет готова вывести свои силы и полностью выполнить Минские соглашения", – подчеркнул он.

Отметим, что именно Россия продолжает игнорировать договоренности по Донбассу и для начала не выполняет даже первые пункты "Минска" – прекращение огня и вывод российских войск с Донбасса. Так, например, недавно Курт Волкер пристыдил Россию за невыполнение договоренностей по Донбассу. По его словам, Россия уже четыре года ежедневно нарушает Минские соглашения: пункты документа "выполняются" Москвой с точностью до наоборот – обстрелы боевики не прекращают, оружие не отводят.

Напомним, 20 февраля на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Петр Порошенко выступил с докладом о российской агрессии против Украины, и попросил отправить на Донбасс спецмиссию ООН. Смотрите его выступление в сюжете "Сегодня".

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