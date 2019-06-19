Волкер засобирался в Украину перед встречей Трампа и Зеленского

Администрация Трампа положительно относится к установлению прямых контактов с новым президентом Украины

Фото: Getty Images

Спецпредставитель Госдепа США в Украине Курт Волкерв течение ближайших недель намерен посетить Киев.

Об этом Волкер заявил во время слушаний в Сенате США, – пишет Укринформ.

"Я надеюсь, что смогу осуществить еще один визит в Украину в течение нескольких ближайших недель перед визитом (Зеленского – ред.) в Белый дом", – сообщил Волкер.

В связи с этим он подчеркнул, что администрация Трампа положительно относится к установлению прямых контактов с новым Президентом Украины.

"Госсекретарь Помпео звонил кандидату Зеленскому, а также на то время Президенту Порошенко перед выборами. Президент Трамп звонил Зеленскому, чтобы поздравить его в ночь после выборов", – отметил дипломат.

Ранее Ввпервые после президентских выборов в Украине в США прибыла украинская делегация, представляющая новую власть. Среди прочего, обсуждался вопрос будущей встречи президента Владимира Зеленского с американским лидером. Отметим, что ранее Дональд Трамп приглашал президента Украины в США.

Как сообщали новости "Сегодня", эксперт-международник Антон Кучухидзе рассказывал нам, когда Зеленский встретится с Трампом, и о чем будут говорить. Он считает, что это будет полноценный визит, а не переговоры на ходу.

Он также напомнил, что Дональд Трамп направил Президенту Зеленскому письменное приглашение посетить Белый дом, однако стороны должны еще согласовать даты этого визита.

"Мы надеемся, это произойдет уже скоро", – подытожил Волкер.

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