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Волкер заявил, что США поддерживают демократическую и безопасную Украину

Сегодня, 21:01

По его словам, США поддерживают Украину в развитии основ демократии

Курт Волкер
Курт Волкер. Фото: Getty Images

США в Украине уже длительное время, чтобы поддержать демократическую страну, которая хочет восстановить свои территории. Об этом спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил в своем Twitter.

"Накануне выборов в воскресенье я хотел бы повторить, что США здесь длительное время, и мы здесь, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину, которая видит свои границы и территории, включая Крым, полностью восстановленными", – сообщил он. 

Ранее Волкер напомнил, что США не поддерживают ни одного из кандидатов в президенты Украины. По его словам, США поддерживают Украину в развитии основ демократии, в экономических реформах, в борьбе против коррупции и развитии сильного суверенного безопасного государства.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков убежден, что основные риски избирательной кампании уже пройдены. По мнению министра, Украина прошла очень серьезное испытание, проведя первый тур выборов.

Напомним, Порошенко напомнил Зеленскому об угрозе со стороны Путина. Рассоренная после выборов Украина с неопытным президентом – это возможность для агрессора, считает глава государства.

Как мы сообщали, Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Украина" заявил, что целостность Украины должна быть константой и назвал главные шаги по Донбассу. На вопрос, готов ли он вести переговоры с Путиным, Зеленский ответил "Да". "Жертвовать территорией и людьми мы не будем никогда", подчеркивал кандидат в президенты Украины.


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Тег выборы, США, Волкер, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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