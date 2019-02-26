Волкер заявил, что в борьбе с российской агрессией слов и санкций недостаточно
США настроены помогать Украине до полного восстановления ее территориальной целостности и суверенитета
Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки в делах Украины Курт Волкер отмечает, что США настроены помогать Украине до полного восстановления ее территориальной целостности и суверенитета.
Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве.
"Когда мне предложили должность специального представителя США, я спросил, какой будет наша задача? И я предложил, что задачей станет восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, безопасности и защищенности всех украинских граждан", – сказал Волкер.
"Обе задачи остаются неизменными. Мы настроены вместе сотрудничать с нашими друзьями в Украине для достижения этой цели", - отметил спецпредставитель США.
Волкер подчеркнул, что США не признают и никогда не признают аннексию Крыма Россией. По его словам, санкции США, введенные против РФ из-за аннексии Крыма, продолжают действовать, и "мы будем усиливать их".
"Европейский Союз делает то же самое", – отметил он.
"Но слов и санкций недостаточно. Мы также отслеживаем очень внимательно ситуацию с репрессиями в контексте прав человека и политических прав в Крыму. И мы с нетерпением ожидаем день, когда Крым снова станет частью Украины", - сказал Волкер.
Отдельно он отметил, что нападение России на украинские военные корабли и заключение украинских моряков является абсолютно незаконным актом.
"Нет правовых оснований, на которых Россия должна удерживать этих моряков. Они должны вернуться в Украину к своим семьям без промедлений", – считает Волкер.
"На востоке Украины крайне важно, чтобы Россия начала выполнять Минские соглашения. Это касается многих положений, которые не были выполнены, и в частности, относительно настоящего режима прекращения огня, выведения тяжелого вооружения, расформирования незаконных вооруженных формирований, выведения иностранных сил, обеспечения доступа гуманитарной помощи, беспрепятственной свободы перемещения для наблюдателей ОБСЕ, и этот перечень неисчерпаемый", - подчеркнул он.
Кроме того, Волкер напомнил о положениях, за которые ответственна украинская сторона и, в частности, проведение выборов, когда это станет возможным, предоставление специального статуса отдельным районам Донбасса в рамках Конституции Украины, а также амнистия лиц, совершивших преступления во время конфликта.
"Но сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда Россия продолжает отрицать свое участие и свою ответственность, что является источником войны", – добавил спецпредставитель США.
Напомним, ранее Курт Волкер представил сайт об агрессии России в Украине.
Ранее мы писали о том, что Курт Волкер пристыдил Россию за невыполнение договоренностей по Донбассу. По его словам, Москва уже четыре года ежедневно нарушает Минские соглашения: пункты документа "выполняются" Москвой с точностью до наоборот. Кроме того, не так давно Волкер заявил, что военной агрессией Россия пытается помешать европейскому курсу Украины и вернуть над ней полный контроль.
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