Контролировать украинцев будут волонтеры: Зеленский и Шмыгаль озвучили новую идею

Эпидемия COVID-19 в Украине идет на поправку – за последние сутки выздоровевших было больше, чем новых больных. Однако для победы над коронавирусом нужно соблюдение карантинных мер. Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании обсудили вопрос привлечения волонтеров, которые будут следить за соблюдением гражданами противоэпидемических правил в местах потенциального скопления людей.

Глава правительства рассказал о новации в Италии по привлечению волонтеров для помощи в соблюдении мер безопасности.

"Правительство планирует привлечь волонтеров, которые будут следить за соблюдением гражданами противоэпидемических правил в местах потенциального скопления людей. Они также будут информировать их о правильном ношении маски, соблюдении социальной дистанции, правил посещения магазинов и заведений. Эта прекрасная инициатива привлечь граждан к общему делу появилась в Италии, которая больше всего в Европе пострадала от пандемии. И которая продемонстрировала сплоченность в борьбе с коронавирусом", – сказал Шмыгаль и добавил, что реализовывать идею будет Министерство социальной политики.

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В свою очередь глава государства поддержал инициативу правительства.

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"Это очень хорошая идея. Поддерживаю ее воплощения в Украине. Волонтеры могли бы напоминать людям о необходимости социальной дистанции, ношении масок. Таким образом, исходя из карантина, мы помнили бы, что угроза все еще существует и надо соблюдать правила безопасности", – сказал Зеленский.

Отметим, что украинцы уже с начала карантина помогают старикам и больным пережить эпидемию. Как сообщали новости "Сегодня", харьковские волонтеры во время карантина приносят еду ветеранам. Добровольцы беспокоятся о том, чтобы во время пандемии наиболее уязвимые к инфекции не выходили из дома.

А в Луцке волонтеры производили антисептик и раздавали местным жителям и больницам. В городе был дефицит дезинфицирующих средств, но за несколько дней волонтеры раздали больше тысячи флаконов.

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