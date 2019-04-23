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Воля и отношения с президентом – имеют ли старые губернаторы шанс сохранить свои места

Сегодня, 13:50

Эксперт объяснил, почему главы ОГА не должны покидать свои места после переизбрания президента

Геннадий Москаль
Геннадий Москаль. Фото: Александр Яремчук

Несмотря на массовую подачу заявлений об отставке, у нынешних глав областных государственных администраций есть шанс сохранить свои места. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда.

По его словам, все будет зависеть от их отношений с новым главой государства.

"Поскольку команда избранного президента испытывает острый кадровый голод, то я не исключаю, что ряд глав ОГА останутся на своих должностях. Но, опять же, это будет достаточно индивидуально. Все зависит от их воли и отношений с шестым президентом", – говорит Магда.

Те, кто уже подал в отставку, как, к примеру, глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, хотят уйти вместе со старым президентом, дополняет политолог.

"Это вполне распространенная политическая практика, когда люди, которые работали в вертикали исполнительной власти и назначались президентом, покидают свою должность после ухода главы государства. Я считаю, что таким образом они дают понять, что уходят вместе со [старым] президентом. А те, кто такие заявления не подает, дают понять, что они готовы работать с новым", – продолжает эксперт.

Отставки глав ОГА – это естественный процесс, также считает директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала. Но, на самом деле, так не должно быть, говорит он.

"По моему мнению, так не должно быть. Главы администрации – это исполнительная власть. А за исполнительную власть отвечает Кабинет министров. Это надо вывести из подчинения президента. Там должны быть префекты, которые будут следить за соблюдением Конституции в тех или иных областях", – объясняет Бала.

Напомним, 22 апреля стало известно, что глава Львовской ОГА Олег Синютка оставляет свой пост. Также он заявил, что намерен остаться в политике, но не будет баллотироваться на выборах мэра Львова.

Также вчера в СМИ появилась информация, что глава Николаевской ОГА собрался в отставку. Стало известно, что Алексей Савченко направился в Киев, чтобы подать главе государства соответствующее заявление.

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Тег отставка, губернатор, Москаль, ОГА, бала, Магда, Синютка

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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