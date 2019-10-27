Вооруженные "добровольцы-нелегалы": в ООС сообщили, с кем общался Зеленский в Золотом

У президента с вооруженными людьми вышел жесткий разговор, но все закончилось мирно

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Ранее на Донбассе уже были столкновения добровольцев с полицией, которые направлялись к Золотому. С ними приехал переговорить президент Владимир Зеленский, а в штабе Объединенных сил рассказали, что они там находятся нелегально.

"Находясь в населенном пункте Золотое Луганской области, (президент) пообщался с людьми в военной форме. Эти люди находились в частном доме и представились добровольцами", – говорится в сообщении.

В ООС отметили, что эти люди не являются представителями каких-либо силовых ведомств или Вооруженных сил Украины, уполномоченных находиться и действовать в районе проведения операции Объединенных Сил. Законом Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", больше известным как закон об операции Объединенных Сил, четко определяются категории, которые могут находиться в районе ООС с оружием.

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"Люди, которые общались с президентом, не относятся ни к одной из следующих категорий, а затем находятся в Золотом с оружием нелегально, нарушая указанный закон, чему дается надлежащая правовая оценка", – заявили в штабе ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", пока на фронте напряженная обстановка, президент Владимир Зеленский встретился с добровольцами. В Золотом президент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу разведения войск. Также Владимир Зеленский спросил ребят, почему они здесь стоят, какой их мотив, рассказал, что жители за отвод войск и сказал добровольцам, чтобы они убрали оружие.

Позже Зеленский поделился впечатлениями от этой поездки на Донбасс, отметив, что были весьма эмоциональные разговоры. Также глава государства сообщил, что украинские войска в Золотом готовы к отводу.

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