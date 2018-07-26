В Берлине вопрос миротворцев ООН на Донбассе обсудили в "нормандском формате"

Сегодня, 20:24

Для украинской стороны остается принципиальным, что мандат будущей сделки должен распространяться на всю временно оккупированную территорию

фото из открытых источников
фото из открытых источников

В Берлине 26 июля состоялась первая встреча политических директоров министерств иностранных дел стран "нормандской четверки". Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Состоялась предметная дискуссия относительно модальностей будущей миротворческой операции по мандату ООН, которая должна способствовать выполнению Минских договоренностей и восстановлению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей", – указано в сообщении.

В МИД добавили, что несмотря на наличие существенных разногласий с российской стороной, представители Украины, Германии, Франции и РФ договорились продолжить работу над определением базовых принципов миротворческой операции в зоне конфликта.

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"Для украинской стороны, среди прочего, остается принципиальным, что мандат будущей сделки должен распространяться на всю временно оккупированную территорию, включая с государственным украинско-российской границей в зоне конфликта, предусматривать вывод иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников, а также способствовать установлению мира в регионе", – отметили в МИД.

Как известно, российская сторона изначально добивалась того, что миротворцы должны действовать лишь на линии разграничения; позже допустили возможность их выход и к украинско-российской границе, но в качестве "охранников" для наблюдателей ОБСЕ. Однако президент РФ Владимир Путин пошел на уступки по Донбассу и согласился на размещение "голубых касок" на всей территории конфликта, но с условием, что Киев договорится об этом с боевиками.

В свою очередь украинская сторона, как и прежде, настаивает на введении миротворцев на всю территорию конфликта, в том числе на украинско-российскую границу, и заявляет, что не намерена вести переговоры с главарями боевиков о размещении миссии ООН.

Также существует и "план Волкера" по Донбассу. Спецпредставитель США по Украине во время переговоров с помощником президента РФ Владиславом Сурковым обсуждает конкретные варианты введения миротворцев на Донбасс. Планы Штайнмайера и Мореля провалились, но теперь есть надежда на американский вариант урегулирования ситуации в Украине.
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"Сегодня"

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