Вопрос освобождения Сенцова поднимут на сессии ПАСЕ

Сегодня, 14:03

В БПП ожидают, что будут положительные новости по Сущенко и Сенцову

Олег Сенцов. Фото: AFP
Олег Сенцов. Фото: AFP

Украинская делегация на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в июне поднимет вопрос освобождения режиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных из российских тюрем. Об этом сообщил заместитель председателя фракции партии "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

Гончаренко в кулуарах Верховной Рады высказал надежду, что "будут положительные новости относительно Олега Сенцова и Романа Сущенко".

"Президент Франции Эммануэль Макрон должен был поднять этот вопрос на переговорах с Путиным (президентом РФ Владимиром Путиным – Ред.). Переживаем за Олега Сенцова, потому что на наших глазах в российской тюрьме убивают человека", – сказал депутат журналистам.

Президент России Владимир Путин обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном вопрос освобождения украинских политзаключенных, однако умудрился приписать режиссеру Олегу Сенцову "журналистскую деятельность".

"Вы сейчас про Сенцова спросили. Вы знаете, что господин Сенцов был задержан за подготовку к террористическим актам, а не за свою журналистскую деятельность", – ответил российский лидер французским журналистам.

Отметим, что Сенцов режиссер, а не журналист. Возможно, Путин мог его перепутать с другим украинским политзаключенным журналистом Романом Сущенко.

Как известно, недавно Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он настроен голодать "до конца", заявил 21 мая его адвокат Дмитрий Динзе. По его словам, этим голоданием Сенцов пытается добиться не своего освобождения, в которое он уже не верит, а освобождения других политических пленников из российских тюрем.
Россия, гончаренко, сенцов, ПАСЕ

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Источник:

УНИАН

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