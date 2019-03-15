Вопрос решен навсегда: Захарова сделала заявление по Крыму

Москва продолжает истерию в стиле "крымнаш" по случаю пятой годовщины российской оккупации

Фото: Politeka.

Вопрос решен навсегда: Захарова сделала заявление по Крыму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/714/7d9/5c67147d91852.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/714/7d9/5c67147d91852.jpg 2019-03-15T12:49:04+02:00 Политика Москва продолжает истерию в стиле «крымнаш» по случаю пятой годовщины российской оккупации

Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что вопрос об оккупированном Крыме закрыт, так как крымчане якобы сами на "псевдореференжуме" определились о вхождении в состав России. Об этом она сказал по случаю пятой годовщины оккупации полуострова.

Она объяснила, что РФ аннексировала украинский полуострова для того, чтоб не допустить создания из него "непотопляемого авианосца НАТО".

"Для нас вопрос о Крыме решен навсегда, поскольку его "воссоединение" явилось результатом "свободного волеизъявления" населения полуострова на "референдуме" Ситуация вокруг Крыма в полной мере проявилась стратегическая линия так называемого коллективного Запада на подрыв нарастающей мощи и внешнеполитического авторитета нашей страны", – сказала Захарова и назвал незаконный "референдум" под дулами автоматов "зеленых человечков" проявлением "истинной демократии".

По словам спикер МИД РФ, Запад отомстил России за аннексию Крыма "незаконными" персональными и секторальными санкциями.

Отметим, что еще в 2014 году профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань объяснял, что благодаря бывшему президенту Виктору Януковичу "референдум" в Крыму противоречил закону. Он напомнил, что беглый экс-гарант отменил само понятие местного референдума. Вместо Закона "О всеукраинском и местном референдумах" был принят Закон "О всеукраинском референдуме". Нет закона, который позволяет проводить местные референдумы в Украине.

Напомним, в Вене 27 февраля состоялось специальное заседание ОБСЕ по случаю пятой годовщины оккупации украинского полуострова, на котором представитель Франции выступила с заявлением от имени двух стран – Франция и Германия обратились к России по Крыму. Французский дипломат также указала на создание напряженности Россией в Азовском и Черном морях.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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