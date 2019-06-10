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Зеленский придет в Конституционный суд

10 июня, 17:11

На решение президента подали иск, считая его указ "разогнать" парламент неконституционным

Фото: Сегодня

Президент Владимир Зеленский придет 11 июня в Конституционный суд, где будет рассматриваться вопрос конституционности президентского указа о роспуске Верховной Рады. Об этом он сообщил в своем видеообращении, опубликовано на его странице в Facebook.

Он отметил важный момент, что в Украине впервые президент приходит к судьям, а не наоборот.

"Завтра Конституционный суд Украины будет рассматривать вопрос роспуска парламента, и меня пригласили на это заседание. Это будет впервые за 28 лет в истории независимой Украины, когда президент придет на заседание КСУ. Именно так будет, а не наоборот, когда хозяин вызывает своих слуг, своих судей к себе в кабинет. Обязательно буду. Мы уверены в нашей юридической позиции, но самое главное – это моя позиция как президента, когда я распускал парламент – это большой запрос украинцев, воля народа. Я всегда ее буду защищать", – сказал Зеленский.

Напомним, 62 народных депутата обжаловали в Конституционном суде указ Зеленского и внесли конституционное представление о конституционности указа президента "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года.

В свою очередь Конституционный суд назначил дату рассмотрения указа Зеленского о роспуске Рады на 11 июня и признал конституционное производство этого дела неотложным.


В то же время у Зеленского намекнули на план "Б" на случай, если роспуск Рады признают неконституционным. Представитель президента в КСУ также заявил, что президент не собирается затягивать судебный процесс по данному вопросу.

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Тег Рада, роспуск, КСУ, Зеленский

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Сегодня

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