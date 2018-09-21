"Вопрос рынка земли – это вопрос безопасности государства", – эксперты

20 сентября на очередном заседании Верховной Рады Украины парламентарии 267 голосами поддержали проект закона № 6236 "О внесении изменений в статью 41 Конституции Украины относительно реализации прав украинских граждан на землю, сохранения собственности на сельскохозяйственные земли в руках граждан Украины и устойчивого развития села на основе фермерских хозяйств". Законопроект, который объявит основой аграрного строя Украины фермерское хозяйство, направили на рассмотрение Конституционного суда, после чего он снова вернется в Раду для голосования по сути.

Принятие такой правки может улучшить возможность для селян начать успешный бизнес. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказала директор Центра аграрных реформ, доктор экономических наук, профессор Любовь Молдован.

"Весь передовой мир держится на фермерском хозяйстве. Конечно, это было бы революционное решение. Сегодня, по сути, в Украине доминируют крупные агрохолдинги, но у них нет земли. Они людскую землю арендуют. Сегодня каждый селянин может взять и зарегистрировать землю. Но дело не в том, чтобы зарегистрироваться, а как дальше вести хозяйство. Нужны средства производства, нужна техника, нужны удобрения, нужны помещения. На это средств у селян нет, и государство их не поддерживает. За что сейчас селянин купит средство производства? За что купит трактор? В этом вся соль. У нас не существует финансовой поддержки селян. Эти изменения, возможно, решили бы эти проблемы", – считает Молдован.

В США, Европе есть программы поддержки начинающих фермеров. В Украине пока же подобные инициативы много обсуждались, но реальных шагов в этом направлении не было сделано.

"В Америке есть государственный фонд кредитования. Кроме того, есть кооперативные банки, созданные самим государством, без участия фермеров. Активы государство выделяет. А у нас ни кооперативных банков, ни фонда нет, который кредитовал бы на льготных условиях селянина, чтобы он мог приобрести трактор и удобрения, склад построить. Или, например, во Франции, если маленькие фермерские хозяйства объединяются для того, чтобы вести совместное хозяйство, государство дает 50 % стоимости первичного капитала как субсидию, просто так, безвозвратно, как форму поддержки людей. В Польше, если фермеры строят складское помещение, государство тоже 50 % компенсирует. У нас этого нет", – добавляет эксперт.

Доктор наук считает, что если это решение поддержит Конституционный Суд, а затем – депутаты, это будет новым качественным шагом в украинской аграрной сфере. Главное, с осторожностью предполагает экономист, чтобы обсуждение внесения подобных изменений в Конституцию, не было всего лишь предвыборным ходом.

"Мы об этом говорим уже десятилетиями. И мы все сейчас понимаем ,что скоро выборы. С чем они (политические силы – Ред.) пойдут в село?" – предполагает Молдован.

По мнению политолога Владимир Цыбулько, поддержка депутатами законопроекта 6236 – это вопрос безопасности Украины.

"Поддержка депутатами законопроекта – это не только вопрос рынка земли или аграрного устройства государства. Этот вопрос безопасности государства. Ведь многие страны мира стимулируют равномерное расселение жителей по своей территории. В Украине исчезает ежегодно 30 сел. И это следствие той земельной реформы, которая в принципе дала рост в аграрном секторе, но в то же время меняет демографию Украины. И то, что инициирует Ляшко, это связано не только с сохранением украинской демографической карты, но и с сохранением национальной идентичности. Поскольку есть такая формула: село – колыбель Украины, колыбель национальной культуры", – отметил Цыбулько в эфире телеканала NewsOne.

Политолог считает предложенную инициативу очень рациональной.

"Собственно, избиратель Олега Ляшко – это жители маленьких городов, поселков, где много людей, связанных с аграрным сектором. И эта инициатива вносит европейский стиль, демографическую логику, логику расселения и по сути должна спасти от полной урбанизации", – считает Цыбулько.

По его мнению, нынешний строй тоже является фермерским. Однако, при правильной госполитике фермеров могло быть не 40 тысяч, а 800 тысяч по всей стране. Для этого, считает Цыбулько, нужно расширять специализацию в аграрном секторе – делать ставку не только на продажу земли, но также на развитие садоводства, животноводства и т.д.

Вместе с тем, комментируя сайту "Сегодня" законопроект №6236, экс-нардеп, соавтор Основного закона страны в редакции 1996 года Виктор Мусияка напомнил, что согласно ст. 13 Конституции, вся земля в Украине является объектом права собственности украинского народа.

"В случае, если принимать какие-то решения по земле, нужно проводить референдум. Лично я вообще считаю, что недопустимыми являются какие-то ограничения. Вообще, рынок земель должен быть свободным, но не тех, которые на правах частной собственности уже есть, а что касается государственных земель. Это является нормальной практикой свободного рынка земель во многих странах мира. Просто нужно ввести рынок права пользования землей, и будет все нормально", – пояснил экс-парламентарий.

По словам Мусияки, если и определять превалирующую роль какого-то субъекта в земельной сфере, то нужно было бы вносить изменения в ч.2 ст. 14 Конституции, но в этом случае надо было бы проводить референдум, как того требует ст.1 Основного закона.

"Я так понимаю, что депутаты решили это обойти как-то, взяли и предложили внести изменения в ст.41, в которой речь идет о праве частной собственности. Но если уж пытаться закрепить как-то право фермерских хозяйств на землю, то надо было бы брать ст.42, которая говорит о праве заниматься предпринимательской деятельностью. То есть это все происходит так налегке, так быстро и неподготовленно! Работа по подготовке изменений в Конституция не такая уже и простая, потому что речь идет об Основном законе", – сказал экс-нардеп.

Напомним, Верховная Рада в первом чтении одобрила внесение изменений в Конституцию в части евроатлантической перспективы Украины (№9037) и определения нового аграрного строя страны (№6236).

Как сообщалось, после позитивного голосования за президентский проект решения о европерспективах Украины №9037 народные депутаты 321 голосом согласились отправить документ в Конституционный суд для получения заключения на внесение изменений в Конституцию.

Отметим, согласно процедуре, КСУ должен дать свое заключение по этому законопроекту и вернуть его в парламент. Окончательное голосование по законопроекту будет проходить уже на следующей сессии Верховной Рады (весна-лето 2019-го). Депутатам для этого нужно будет конституционное количество голосов – не менее 300.

Как мы писали, в тексте президентского законопроекта идет речь всего о пяти изменениях в Конституцию по закреплению европейского и евроатлантического курса Украины, в частности будут изменены три статьи, преамбула и один из пунктов в переходных положениях.

Кроме того, если депутаты поддержат законопроект, то из Конституции будет выброшена норма, разрешающая базирование Черноморского флота РФ в Крыму. Будет запрещена аренда украинских военных баз иностранными войсками.

Напомним, недавно в НАТО отреагировали на планы Киева по Конституции. Официальный представитель штаб-квартиры Альянса заверил, что решение Бухарестского саммита о том, что государство в будущем приобретет членство, остается неизменным.