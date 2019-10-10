"Вопрос закрыт": у Лаврова ответили на заявление Зеленского по Крыму

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Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва не будет обсуждать вопрос оккупированного Крыма в "нормандском формате", как того хочет президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что "нормандский формат" был создан для решения конфликта на востоке Украины.

"Для каких-то других вещей он не предназначен. Желания президента Украины немного не соответствуют тем реалиям, которые сложились за последние пять лет, прошедшие с момента создания формата", – сказал Руденко.

Заместитель Лаврова заявил, что ситуацию с аннексией полуострова Москва не собирается обсуждать.

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"Тему Крыма мы обсуждать нигде не будем: ни в нормандском формате, ни на каких-либо других площадках. Этот вопрос для нас закрыт навсегда", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", во время пресс-марафона Зеленский заявил о намерении оживить переговоры по деоккупации Крыма в "нормандском формате". Он указал на то, что на сегодняшний день ни на одних переговорах не поднимается вопрос освобождения оккупированного полуострова.

Напомним, во время посещения выставки "Оружие и безопасность" 9 октября Зеленский называл условия, необходимые для деоккупации Крыма. Глава государства отметил необходимость помощи международных партнеров.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

После установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации, неоднократно принимались международные резолюции.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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