Вопят, хамят, КПВВ открывать не хотят: Казанский и Гармаш о переговорах в ТКГ

10 июня состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, в котором принимали участие и представители ОРДЛО. Новые переговорщики от отдельных районов Донецкой области Денис Казанский и Сергей Гармаш рассказали, как проходило заседание ТКГ и что там обсуждали.

Денис Казанский отметил опоздание представителей России и заметил, что, вероятно, таким образом они хотят показать, что не являются стороной конфликта.

"Любопытно, что вчера вели себя по-разному и российские прокси. Представители ОРДО с российской стороны – Наталья Никонорова и Наталья Михайлова вели себя достаточно корректно. А вот луганчане Мирошник и Дейнего снова вопили, хамили, перебивали модераторов и пытались доказать, что переселенцы не имеют права представлять Донецк и Луганск. В наш адрес звучали претензии, что мы выбраны непрозрачно и не представляем жителей Донбасса. При этом говорили это люди, которые захватили власть силой, репрессиями изгнали из Донецка и Луганска всех неугодных, и также не представляют жителей Донбасса. На эти обстоятельства мы и указали в ответ на все претензии", – написал он в Facebook.

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Журналист отметил, что также российская сторона отказалась открывать КПВВ на Донбассе, хотя Украина открыла пункты пропуска со своей стороны и готова пропускать людей.

"Честно говоря, выглядит это совершенно безумно, так как открытие КПВВ в первую очередь в интересах людей в ОРДЛО, которым необходимо получить украинские пенсии и соцвыплаты. Но боевики отказываются их выпускать. Видимо, чтобы потом вопить про страшную украинскую блокаду и геноцид", – добавил он.

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Еще один представитель ОРДО Сергей Гармаш рассказал, что на эту пятницу предварительно запланировано внеочередное заседание Кабмина на котором будет рассмотрен вопрос открытия в адаптивном режиме (то есть, в зависимости от эпидситуации в конкретном районе и области) всех КПВВ на Донбассе. Причем не на несколько часов, как уже открыли два КПВВ, а на полный световой день – с 06:00 до 21:00.

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"Правда, представители России из ОРДЛО заявили, что выпустить-то они выпустят всех, но вот обратно эти люди смогут вернуться только по спискам, чтоб потом отследить их соблюдение обсервации. Очень "конструктивная" позиция. Представляете, сколько людей, выехавших за своими пенсиями и вернувшихся в тот же день, будут ждать в очередях на КПВВ, пока кто-то составит какие-то списки, а потом еще и будет отслеживать их обсервацию и самоизоляцию, за нарушение которой, кстати, предусматриваются серьезные штрафы. Я уж не говорю о тех людях, которые захотят въехать на оккупированную территорию со свободной территории. Их не будет в списках выехавших, а, значит, их просто не пустят", – написал он в соцсети.

Как сообщали новости "Сегодня", представитель России в ТКГ Борис Грызлов закатил истерику по итогам переговоров. Он обвинил Киев во всем, чем только можно, и даже заговорил о "выходе Украины из минского процесса".

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