Воронченко рассказал о новой стратегии развития ВМС Украины до 2035 года

Воронченко заявил, что конечным результатом реформы ВМС станет "восстановление военно-морских возможностей Украины и надежная защиту с моря"

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко представил стратегию развития ВМС до 2035 года.

Так, во время выступления на 2-й Международной конференции по вопросам морской безопасности Воронченко заявил, что конечным результатом реформы ВМС станет "восстановление военно-морских возможностей Украины и надежная защиту с моря". Но на это потребуется немало времени, усилий, а также полное изменение мышления.

В стратегии содержится 5 разделов:

Первый касается видения развития войск и ценностей, которые ВМС Украины будут добиваться.

Второй – моря и берегов.

Третий называется "Весла и паруса" и касается стратегического подхода и возможностей будущих ВМС.

В четвертом разделе говорится о путях и средствах имплементации стратегии.

В пятом – какими должны быть будущие военно-морские силы.

По словам командующего Военно-морскими силами, ВМС должны сдерживать агрессию, защищать суверенитет и территориальную целостность Украины, обеспечивать морскую безопасность и экономический рост Украины и так далее. Все это возможно во взаимодействии с национальными силами обороны и безопасности стратегических партнеров на море.

"В ходе морской операции по охране государства основными целями для ВМС должно стать недопущение агрессивных действий противника и в дальнейшем контроль за определенным участком моря", – сказал Воронченко.

Он также добавил, что стремление Украины в НАТО и Евросоюз определило наших основных стратегических партнеров, направления реформ и развитие национальных сил обороны.

Воронченко считает, что именно совместимости военно-морских сил с подразделениями Альянса увеличит их эффективность при выполнении определенных задач.

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Командующий ВМС заявил, что к 2035 году военно-морские силы должны стать "современными, стремительными и инновационными силами, способными защитить народ Украины и национальные интересы в морской и прибрежной среде благодаря хорошо мотивированному персоналому, который настроен только на победу".

Игорь Воронченко также назвал главные вызовы для ВМС, а именно: инновации и будущая война, фактор РФ, влияние экономического развития и партнерство, а также сотрудничество.

Он также подчеркнул, что до 2025 года необходимо развивать способности для установления контроля над территориальными водами и за их пределами. "Ориентировочно 40 морских миль от побережья Украины", – сказал Воронченко. Кроме того, к 2030 году необходимо обеспечить восстановление и развитие способностей для защиты национальных интересов на море в пределах исключительной морской экономической зоны Украины – это до 200 миль от побережья.

К 2035 году предполагается дальнейшее развитие первых двух этапов и их наращивание.

Каждый этап будет оцениваться, и при необходимости вносится корректировки.

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Ранее командующий Военно-морскими силами Украины, вице-адмирал Игорь Врорнченко заявил, что ответом Киева на агрессию России в Азовском море будет инициирование перекрытия для России пролива Босфор.

Напомним, украинская сторона инициировала внеочередное заседание Совбеза ООН по российской агрессии, а мировое сообщество в свою очередь резко осудило нападение россиян на украинские корабли. Первым весомым ответом украинских властей на новый виток российской агрессии стало введение военного положения в 10 областях Украины.