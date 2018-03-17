Восемь европейских министров заявили, что не позволят Крыму исчезнуть с международной повестки дня

В обращении говорится, что пока будет продолжаться незаконная аннексия, будут продолжаться ограничительные меры и санкции

Министры иностранных дел Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Швеции и Украины обратились с совместным заявлением в связи с 4-й годовщиной аннексии Крыма Россией.

В тексте, обнародованном на сайте МИД Украины, отмечается, что "ЕС не признает результаты выборов, которые проводятся Россией в Крыму".

Главы МИД восьми стран заверили, что не позволят Крыму исчезнуть с международной повестки дня. "Пока будет продолжаться незаконная аннексия, будут продолжаться ограничительные меры и санкции", – говорится в обращении.

Кроме того, авторы отмечают, что оккупация Крыма повышает риски для безопасности в Черноморском регионе, но ее последствия уходят далеко за пределы региона. "Вместе с нынешней российской агрессией на Донбассе, она также является нарушением европейской порядка безопасности, правил и принципов, которые служили основой стабильности и безопасности в Европе со времен окончания холодной войны", – отмечается в документе.

Министры иностранных дел восьми стран также призвали освободить украинского режиссера Олега Сенцова и более 60 других политических узников.

Кроме того, заявили оно, в Крым должен быть предоставлен доступ международным мониторинговым организациям.

Главы МИД подчеркнули, что произошедшее в Крыму "касается не только Украины, но и всех нас". "Вот почему мы не забудем и не оставим Крым", – отмечается в обращении.

Накануне сообщалось, что российские эмигранты собираются блокировать "выборы Путина".

Напомним, выборы президента РФ пройдут 18 марта.

Также сообщалось, что Путин может проголосовать на полуострове. Как отметили в Кремле, российское законодательство позволяет президенту РФ проголосовать не только по месту прописки.

Россиян не пустят в дипломатические учреждения России на территории Украины, кроме тех, кто имеет дипломатические паспорта.

В МИД РФ заявили, что решение Украины о недопуске граждан России в диппредставительства в день выборов президента РФ является противоречащим международным правозащитным нормам.

В свою очередь Порошенко недавно озвучил жесткую позицию по выборам в Крыму. Глава государства пригрозил всем причастным к организации избирательного процесса на полуострове.



