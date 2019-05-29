Восемь военных попали в плен на Донбассе: Зеленский заслушал результаты расследования

По командованию батальона и 53-й ОМБР будут сделаны управленческие и дисциплинарные выводы

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заслушал информацию об обстоятельствах, при которых восемь военнослужащих мотопехотного батальона 53-й ОМБР недавно попали в плен. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

"Служебное расследование этого инцидента, которое проводится по приказу командующего операции Объединенных сил, факта государственной измены не установило. В то же время по командованию батальона и 53-й ОМБР будут сделаны управленческие и дисциплинарные выводы в связи с существенными просчетами в организации боевой подготовки и внутренней службы", – говорится в сообщении

Кроме этого, установлено нарушение личным составом пограничного наряда на КПВВ "Новотроицкое", КП "Березовое-1" и "Березовое-2" порядка контроля за перемещением через линию соприкосновения.

Владимир Зеленский отметил, что будет сделано все необходимое для возвращения пленных бойцов.

"Мы будем действовать максимально быстро и эффективно для освобождения наших ребят", – сказал президент.

Ранее сообщалось, что в плен к боевикам на Донбассе попали восемь бойцов 53-й бригады, которые ехали для проверки в одно из подразделений недалеко от Новотроицкого.

Бойцы попали в плен, когда их грузовик ошибочно выехал на оккупированную территорию. В штабе заверили, что командование ООС делает все возможное, чтобы определить место нахождения военнослужащих и их возвращения. Военная прокуратура внесла сведения о происшествии в Единый государственный реестр досудебных расследований и проводит следственные действия.

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