Сделать стартовой
26,41
29,55
УКР
Главная Больше  Новости политики

Восемь военных попали в плен на Донбассе: Зеленский заслушал результаты расследования

29 мая, 13:16

По командованию батальона и 53-й ОМБР будут сделаны управленческие и дисциплинарные выводы

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заслушал информацию об обстоятельствах, при которых восемь военнослужащих мотопехотного батальона 53-й ОМБР недавно попали в плен. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

"Служебное расследование этого инцидента, которое проводится по приказу командующего операции Объединенных сил, факта государственной измены не установило. В то же время по командованию батальона и 53-й ОМБР будут сделаны управленческие и дисциплинарные выводы в связи с существенными просчетами в организации боевой подготовки и внутренней службы", – говорится в сообщении

Кроме этого, установлено нарушение личным составом пограничного наряда на КПВВ "Новотроицкое", КП "Березовое-1" и "Березовое-2" порядка контроля за перемещением через линию соприкосновения.

Владимир Зеленский отметил, что будет сделано все необходимое для возвращения пленных бойцов.

"Мы будем действовать максимально быстро и эффективно для освобождения наших ребят", – сказал президент.

Ранее сообщалось, что в плен к боевикам на Донбассе попали восемь бойцов 53-й бригады, которые ехали для проверки в одно из подразделений недалеко от Новотроицкого. 


Бойцы попали в плен, когда их грузовик ошибочно выехал на оккупированную территорию. В штабе заверили, что командование ООС делает все возможное, чтобы определить место нахождения военнослужащих и их возвращения. Военная прокуратура внесла сведения о происшествии в Единый государственный реестр досудебных расследований и проводит следственные действия.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Зеленский, плен, пленные

Вы сейчас просматриваете новость " Восемь военных попали в плен на Донбассе: Зеленский заслушал результаты расследования". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны имена украинских бойцов, попавших в плен на Донбассе

25 мая, 23:24

Украинские военные на грузовике отклонились от маршрута и попали на оккупированные территории

Зеленский встретился с представителями временной контактной группы в Минске

24 мая, 21:36

Президента проинформировали о деталях предыдущих переговоров в Минске

Вымершая более 130 тыс. лет назад птица "воскресла"

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Как выглядят 16 самых красивых женщин планеты

Украинская ответочка России

Лилия Ребрик стала жертвой мошенников

Полякова высказалась о поющих в России коллегах

Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии

54-летняя Моника Беллуччи поделилась пикантным снимком

Ларин спел прощальную песню уходящим чиновникам Порошенко

Эстония: РФ нападет на Беларусь, но при одном условии

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Категорически нельзя идти в туалет, проснувшись ночью

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Сегодня, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Сегодня, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

27 мая, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

27 мая, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Гордон уходит с телеканала "112 Украина"

Фигуриста довели до самоубийства и обвинили посмертно

5 важных советов как научиться откладывать деньги правильно
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь