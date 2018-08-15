Восемь заключенных в Украине россиян просят Путина обменять их на одного из украинцев – Денисова

Сегодня, 22:58

Заключенные граждане РФ продолжают предоставлять заявления на имя президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России


Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Заключенные граждане РФ продолжают предоставлять заявления на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"В ходе мониторинговых визитов в места лишения свободы заключенные граждане РФ продолжают предоставлять заявления на имя президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных", – написала она.

По ее словам, такие заявления сегодня написали Вячеслав Высоцкий (Черкасская исправительная колония № 62), Валерий Иванов и Александр Валехидис (Дрогобычская исправительная колония № 40), Владислав Гречин (Одесское учреждение исполнения наказаний №21), Виктор Агеев (Роменская исправительная колония № 56), Олег Доронин (Городищенская исправительная колония № 96), Денис Сидоров и Евгений Шаталов (Житомирское учреждение исполнения наказаний № 8).

Омбудсмен также напомнила, что ранее такие заявления подали гражданин РФ Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии, а также Александр Саттаров и Фарух Камалов, которые сейчас находятся в Лукьяновском СИЗО.

"Эти письма также будут отправлены в МИД Украины, чтобы они дипломатической почтой доставили их в Администрацию президента РФ", – сообщила Денисова.

В среду, 8 августа, двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что состояние незаконно осужденного в России украинского режиссера катастрофически ухудшилось.

Ранее в Кремле отреагировали на ситуацию по "освобождению" Сенцова.
терроризм, СИЗО, заключенные, Денисова, омбудсмен, обмен пленными

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