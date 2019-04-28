Воскресение Христово: как политики поздравили украинцев с Пасхой

Поздравления с Пасхой выразили украинцем ведущие политики

Пасхальные поздравления. Фото: Facebook

Вслед за действующим президентом Украины Петром Порошенко поздравили украинцев с праздником Воскресения Христова и другие политики.

Так, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в своем Facebook рассказала, что на Пасху побывала в "маленькой, не пафосной сельской церкви", где была создана идеальная атмосфера украинского праздника.

"Священник, отец Николай, подчеркнул главные смыслы Воскресения: Радуйся! Не бойся! Мне это очень близко. Всем счастья и радости – и православным, и верующим других конфессий, и агностикам. Искренне!" – написала она.

В свою очередь, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк напомнил о важности смыслов праздника Воскресения: "веру в победу жизни над смертью, правды над ложь, искренности над фальшью".

"Есть старозаветная история Пасхи, которая является праздником выхода из долголетнего рабства. Сейчас эти два смысла – правда и свобода – важны для нас, украинцев, как ни для какого другого народа", – заявил политик.

Передал свои поздравления и лидер Радикальной партии Олег Ляшко: "Наша семья искренне поздравляет вас с праздником Пасхи – Воскресения Христова! Это праздник победы света над тьмой. Праздник надежды и радости. Проведите этот праздник с самыми родными людьми. В молитве за Украину. Здоровья вам и счастья, дорогие мои соотечественники! Мира и согласия. Семейного уюта и благополучия. Любви и нежности. И пусть ваши мечты становятся реальностью. Главное – верить. И все будет хорошо".

Мы уже писали о том, что Порошенко с женой Мариной и сыном Михаилом принял участие в Пасхальном богослужении в Свято-Михайловском Соборе в Киеве. Президентская семья установила свечи, после чего вместе с верующими в сопровождении митрополита Киевского и всея Украины, предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания приняли участие в Крестном ходе.

Телеканал "Украина" транслирует Торжественное Пасхальное богослужение из трех украинских лавр. В прямом эфире вы увидите всеношные из Киево-Печерской лавры, Почаевской лавры и Святогорской лавры.

Ранее сообщалось, что предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний встретил благодатный огонь из Иерусалима в Михайловском Златоверхом соборе.

Ранее сообщалось, что символ доставили в Свято-Владимирский кафедральный патриарший собор. Символ привез митрополит Луцкий и Волынский Михаил, который с делегацией Волынской епархии находился в Иерусалиме, где получил этот огонь.

Напомним, в субботу, 27 апреля, Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в 14:30 по киевскому времени.

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