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  1. Новости политики

Восстановление работы рынков: кто будет контролировать безопасность

28 апреля, 00:24

Елена Кузьмич

Будет контроль со стороны государства без привлечения органов местного самоуправления

Работу продовольственных рынков после их открытия будет ежедневно контролировать Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Будет обеспечено ежедневное инспектирование представителями Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и ежедневная выдача разрешения на открытие или запрет на открытие рынка", – сказал он в эфире программы на одном из украинских телеканалов.

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Мол, "если рынок нарушит нормы, то в следующий раз он сможет открыться не ранее, чем через семь дней после того, как устранит нарушения".

"Будет контроль со стороны государства без привлечения органов местного самоуправления", – подчеркнул он.

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Ранее постановлением главного санитарного врача было разрешено возобновить работу рынков, однако позже это разрешение было отменено.

"Мы учли все вопросы, сейчас мы открываем рынки совсем с другими подходами. Если раньше мы прописали нормы, и сказали, что органы местной власти должны сами обеспечивать их выполнение, то органы местного самоуправления восприняли это как призыв и пооткрывали все рынки, в том числе и те, которые действовали с нарушением противоэпидемических норм", – резюмировал он.

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Ранее Минздрав озвучил четкие требования к работе рынков.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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безопасность рынки карантин Украина коронавирус Виктор Ляшко

Источник: Интерфакс-Украина

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