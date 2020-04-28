Восстановление работы рынков: кто будет контролировать безопасность

Работу продовольственных рынков после их открытия будет ежедневно контролировать Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Будет обеспечено ежедневное инспектирование представителями Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и ежедневная выдача разрешения на открытие или запрет на открытие рынка", – сказал он в эфире программы на одном из украинских телеканалов.
Мол, "если рынок нарушит нормы, то в следующий раз он сможет открыться не ранее, чем через семь дней после того, как устранит нарушения".
"Будет контроль со стороны государства без привлечения органов местного самоуправления", – подчеркнул он.
Ранее постановлением главного санитарного врача было разрешено возобновить работу рынков, однако позже это разрешение было отменено.
"Мы учли все вопросы, сейчас мы открываем рынки совсем с другими подходами. Если раньше мы прописали нормы, и сказали, что органы местной власти должны сами обеспечивать их выполнение, то органы местного самоуправления восприняли это как призыв и пооткрывали все рынки, в том числе и те, которые действовали с нарушением противоэпидемических норм", – резюмировал он.
Ранее Минздрав озвучил четкие требования к работе рынков.
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