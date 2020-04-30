Война еще продолжается: Рада обратилась к Западу из-за России

Киев напомнил международному сообществу, что Россия все еще продолжает агрессию

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла проект постановления об обращении в парламенты иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по осуждению продолжающейся вооруженной агрессии России против Украины.

"Верховная Рада обращается к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций с призывом осудить действия РФ, направленные против территориальной целостности и суверенитета Украины, как противоречащие общепризнанным принципам и нормам международного права, усиливать политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-оккупанта до полного прекращения им вооруженной агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных государственных границ", – говорится в обращении.

Депутаты также призывают международное сообщество продолжать политику непризнания аннексии Крыма Россией, осудить и принять меры относительно нарушений прав украинцев на оккупированных территориях и за незаконное удерживание людей в плену. Киев просит Запад повлиять на Россию, чтобы она прекратила агрессию в акваториях Азовского и Черного морей.

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Рада обратила внимание международного сообщества на заселение Крыма россиянами, незаконное строительство Керченского моста. Депутаты просят применить санкции к компаниям и лицам, в том числе российским чиновникам, причастным к осуществлению оккупационной политики на временно оккупированных территориях Украины и грубых нарушений прав человека.

Киев призывает Запад "отказаться от всех видов военного сотрудничества с РФ, включая проведение совместных военных учений и передачу оборонных технологий, а также воздержаться от действий и заявлений, которые будут поощрять Россию к продолжению агрессивной милитаристской внешней политики, включая продолжением вооруженной агрессии против Украины".

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Раде обращались к Западу из-за попыток России избавиться от санкций. На Генассамблее ООН российская сторона выдвигала проекты резолюций, которые предполагали механизм снятия международных санкций для якобы борьбы с пандемией коронавируса.

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