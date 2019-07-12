Война на Донбассе и не только: что будут обсуждать на переговорах Маас и Лавров

Встреча состоится 18 июля в немецком Кенигсвинтере

Хайко Маас и Сергей Лавров. Фото: AFP

На следующей неделе состоится очередная в этом году встреча министров иностранных дел Германии и России Хайко Мааса и Сергея Лаврова, одной из тем которой вновь станет "украинский вопрос".

Как сообщил 12 июля представитель немецкого МИД Кристофер Бургер, переговоры пройдут на полях Петербургского диалога в следующий четверг, 18 июля, в городе Кенигсвинтере в Германии.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, министры обсудят двусторонние, а также различные международные вопросы, в частности ситуацию в Сирии и контроль над вооружениями. Еще одной темой встречи станет война на Донбассе.

"Эта встреча соответствует нашему убеждению, что диалог с Россией остается необходимым для решения международных проблем", – констатировал Бургер.

"Петербургский диалог" является совместным российско-немецким форумом, который проводится ежегодно с 2001 года (кроме 2014 года) с целью создания основы для развития отношений двух государств.

Напомним, ранее в этом году Маас заявил российской стороне, что Керченский кризис больше не должен повториться, а свободный проход судов по Керченскому проливу должен быть обеспечен на длительной основе.

Кроме того, прошлым летом состоялась встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель и российского президента Владимира Путина, которые обсуждали в том числе и пути решения конфликта в Украине.

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