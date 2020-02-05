Война на Донбассе: российский политолог рассказал, чего ждать от Путина

Президент РФ Владимир Путин хочет на своих условия выполнения Минских соглашений – четко по пунктам, что предполагает выборы под дулами автоматов. Советский и российский политик и историк, руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко в интервью сайту "Сегодня" отметил, что Кремль не заинтересован в компромиссе по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Я сужу не по желаниям, а по действиям или по тому, что человек публично говорит. Пока что действий или слов со стороны Владимира Путина, позволяющих предположить его желание как-то разрешить этот конфликт, я не вижу и не слышу. Мы видели Владимира Владимировича Путина в Париже на встрече (нормандской) "четверки", слышали его позицию. Он абсолютно твердо и жестко стоит на том, что конфликт нужно разрешать так, как написано в Минских соглашениях. Вот "раз-два-три-четыре-пять", именно в этой последовательности, только так и никак иначе. Но только так не получается. Этого невозможно добиться", – сказал он.

Мироненко отметил, что российское политическое руководство не заинтересовано в урегулировании конфликта, о чем свидетельствует отношение Кремля к Минским соглашениям.

"Владимир Путин мог бы признать то, что уже очевидно для всех. Мол, да, конечно, есть Минские соглашения. Но это же не догма. Время прошло. Обстоятельства изменились. В руководстве Украины появились новые люди, которые искренне хотят найти выход из неприемлемого для обеих стран и опасного для их соседей в Европе положения. Может быть, пора и нам как-то пересмотреть свои позиции? Но пока что я не слышал ни от кого из российских политиков – ни от президента, ни от руководства МИД – о том, что мы готовы сесть за стол и попытаться вместе с украинским новым руководством поискать какие-то новые подходы и новые решения. Потому пока изменений нет. И я не вижу пока что даже намека на это", – подчеркнул российский политолог.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью "Российский политолог о войне на Донбассе: "Путин мог бы признать то, что уже очевидно для всех".

Напомним, недавно представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников заявил о планах изменить соглашения по Донбассу. По его словам, Киев не устраивает очередность выполнения пунктов Минских соглашений: в данной редакции выборы проводятся раньше, чем Украина получит контроль над оккупированными территориями.

В то же время в Москве не раз заявляли, что против пересмотра "Минска" и настаивают на последовательности выполнения пунктов, как записано в документе.

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