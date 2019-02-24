Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27
30,66
УКР
Главная Больше  Новости политики

Война пошла не по плану: западный эксперт объяснил, чего ждать Киеву от Москвы

Сегодня, 16:01

Густав Грессель считает, что российская агрессия против Украины прошла только половину пути

Фото: AFP
Война пошла не по плану: западный эксперт объяснил, чего ждать Киеву от Москвы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2a3/7c5/5c72a37c5bf56.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2a3/7c5/5c72a37c5bf56.jpg Политика Густав Грессель считает, что российская агрессия против Украины прошла только половину пути

Россия провалила войну с Украиной, однако Кремль и дальше будет пытаться взять под контроль соседнюю страну, а главный прицел делается на парламентские выборы.

Такое мнение высказал "Апострофу" эксперт берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель.

Он читает, что, несмотря на провал военной операции, Москва еще далеко не закончила с Украиной.

"Война на Донбассе, очевидно, пошла не так, как они планировали – они серьезно просчитались касательно украинской внутренней политики. Однако у них до сих пор остались эти амбиции, поэтому пока рано говорить, что Россия проиграла, победила или остановилась. Потому что для россиян это долгосрочный проект по покорению Украины, и они еще не сдались. Поэтому мы где-то посередине всего противостояния", – сказал Грессель.

Читайте также

По его словам, сейчас Москва выжидает, так как понимает, что на президентских выборах нет шансов привести к победе "своего" кандидата, поэтому планы у хозяина Кремля немного другие

"Думаю, они ожидают, чтобы как можно больше вмешаться в парламентские выборы, а затем попытаться подкупить людей, чтобы остановить политический процесс и углубить неэффективность украинской системы", – добавил эксперт.

Недавно президент Украины Петр Порошенко говорил, что результаты выборов в Украине очень разочаруют Путина. Глава государства уверен, что президента и Раду будет выбирать украинский народ, а не Путин.

Тем временем отечественные спецслужбы и ряд экспертов отмечают, что активность РФ проявляется в рамках гибридной агрессии против украинцев, воздерживаясь пока от форсирования военных действий на Донбассе и организации новых терактов в нашем тылу. Эксперты рассказали сайту "Сегодня", каких "сюрпризов" ждать от путинской России на выборах в Украине. Отмечается, что Кремль начал "бить" по четырем ключевым направлениям.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, выборы, война, Путин, Донбасс, эксперт

Вы сейчас просматриваете новость " Война пошла не по плану: западный эксперт объяснил, чего ждать Киеву от Москвы". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин использовал Украину как лабораторию: в США рассказали о гибридной войне России

22 февраля, 11:09

Москва использует опыт вмешательства в выборы США, который испытала на Украине, отмечает экс-глава американский разведки

Путин объявил в России всеобщие сборы силовиков и военных запаса

21 февраля, 18:37

Военные сборы россияне будут проходить в Вооруженных силах, Нацгвардии , госохране и ФСБ

Россия пустит поезда в аннексированный Крым: Путин сделал заявление

20 февраля, 13:31

Российский президент снова поднял тему строительства моста из Краснодарского края на оккупированный полуостров

Имперская и агрессивная Россия Путина заканчивается – Парубий

19 февраля, 13:23

По словам Парубия, главная задача Украины – остановить Путина и сохранить мир

Все-таки беременна? Поклонники вновь заметили выпирающий живот

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами

Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов

Переход на летнее время 2019 в Украине: когда переведут часы

Не прикрывая сердечками: Виталий Козловский показал фото

Переход на летнее время 2019 в Украине: когда переведут часы

Крымский мост не удержался и путешествует морем

Как поменялась внешность Януковича за год. Фотофакт

Друзь отстранен от участия в "Что? Где? Когда?"

Поцелуй матери убил ее новорожденную дочь (ФОТО)
Загрузка...

Субсидии урежут, получателей проверят трижды, а незаконно полученную помощь придется вернуть: власть готовит новый законопроект

Сегодня, 07:38

Кабмин планирует верифицировать получателей всех видов госпомощи 

"Или штраф 170 тысяч гривен, или конфискация": что ждет теперь владельцев евроблях

Вчера, 07:38

Интвервью с Зоей Быстровой, начальником управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни

"Налоговая реформа" для ФОП: из-за чего разгорелся скандал

22 февраля, 07:51

"Удавка для бизнеса" или попытка уничтожить схему ухода от налогов

Иностранный "легион": куда пропадают наемники-боевики на Донбассе

22 февраля, 06:56

Кто из зарубежья сейчас воюет на оккупированных территориях со стороны боевиков и почему

Важное нововведение от «ПриватБанк»: уже в марте коснется каждого

Хрущев «спихнул» Крым Украине: историк обнажил жестокую правду

Епифаний рассказал, кому категорически нельзя посещать храм