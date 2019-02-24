Война пошла не по плану: западный эксперт объяснил, чего ждать Киеву от Москвы

Густав Грессель считает, что российская агрессия против Украины прошла только половину пути

Фото: AFP

Война пошла не по плану: западный эксперт объяснил, чего ждать Киеву от Москвы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2a3/7c5/5c72a37c5bf56.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2a3/7c5/5c72a37c5bf56.jpg 2019-02-24T16:01:00+02:00 Политика Густав Грессель считает, что российская агрессия против Украины прошла только половину пути

Россия провалила войну с Украиной, однако Кремль и дальше будет пытаться взять под контроль соседнюю страну, а главный прицел делается на парламентские выборы.

Такое мнение высказал "Апострофу" эксперт берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель.

Он читает, что, несмотря на провал военной операции, Москва еще далеко не закончила с Украиной.

"Война на Донбассе, очевидно, пошла не так, как они планировали – они серьезно просчитались касательно украинской внутренней политики. Однако у них до сих пор остались эти амбиции, поэтому пока рано говорить, что Россия проиграла, победила или остановилась. Потому что для россиян это долгосрочный проект по покорению Украины, и они еще не сдались. Поэтому мы где-то посередине всего противостояния", – сказал Грессель.

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По его словам, сейчас Москва выжидает, так как понимает, что на президентских выборах нет шансов привести к победе "своего" кандидата, поэтому планы у хозяина Кремля немного другие

"Думаю, они ожидают, чтобы как можно больше вмешаться в парламентские выборы, а затем попытаться подкупить людей, чтобы остановить политический процесс и углубить неэффективность украинской системы", – добавил эксперт.

Недавно президент Украины Петр Порошенко говорил, что результаты выборов в Украине очень разочаруют Путина. Глава государства уверен, что президента и Раду будет выбирать украинский народ, а не Путин.

Тем временем отечественные спецслужбы и ряд экспертов отмечают, что активность РФ проявляется в рамках гибридной агрессии против украинцев, воздерживаясь пока от форсирования военных действий на Донбассе и организации новых терактов в нашем тылу. Эксперты рассказали сайту "Сегодня", каких "сюрпризов" ждать от путинской России на выборах в Украине. Отмечается, что Кремль начал "бить" по четырем ключевым направлениям.

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