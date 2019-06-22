Война приносит только кровь, горе и страдания: Зеленский напомнил уроки Второй мировой

Глава государства предостерег, чтобы война не стала привычным явлением

Фото: Facebook / Владимир Зеленский.

Современники должны помнить подвиг тех, кто защищал нашу страну, и приложить усилия, чтобы война не стала привычной для последующих поколений.

Об сегодня, 22 июня, в День скорби и памяти жертв войны в Украине заявил президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба АП.

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Глава украинского государства напомнил, что рано утром 22 июня 1941 года состоялось бомбардировки Киева.

"Ворвавшаяся в наш дом Вторая мировая с тех пор охватила всю территорию Украины. Коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы. Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу страну. Война приносит только кровь, горе и страдания. Мы должны делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни", – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, 9 мая, в День победы над нацизмом Зеленский посетил могилу своего деда, Семена Ивановича Зеленского, который участвовал во Второй мировой войне. Президент заявил на малой родине – в Кривом Роге в Днепропетровской области – что война коснулась каждой украинской семьи, а украинцы внесли в победу огромный вклад, поэтому никто не имеет права приватизировать победу над нацизмом.

Новости "Сегодня" также сообщали, что 9 мая Зеленский встретился с ветераном Красной армии и связной УПА.

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