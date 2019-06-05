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Война против Украины: эксперт рассказал, как США остановят Россию

5 июня, 14:22

Законопроект об оказании поддержки Украине станет предохранителем от резких действий Москвы, говорит нардеп

Фото: Pixabay

Внесение в Конгресс США законопроекта "Об оказании поддержки Украине в защите ее независимости, суверенитета и территориальной целостности…" означает, что Вашингтон в случае открытой агрессии России открывает широкий круг инструментов для поддержки Украины.

Об этом народный депутат, член Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Дмитрий Тымчук рассказал в комментарии сайту "Сегодня" .

Он заметил, что речь идет о значительном усилении как военно-политического, так и военно-технического сотрудничества, и вспомнил Ленд-лиз времен Второй мировой войны.

"В случае предоставления Украине такого статуса в Кремле будут четко понимать, что речь идет уже не просто о декларациях, осуждениях и т.д., а о реальной военной помощи. Конечно, солдаты США не будут воевать за Украину. Но военную помощь США нам окажут существенную. В том числе технологиями", – сказал народный депутат.

Тымчук также напомнил историю о предоставлении Украине ПТРК Javelin и об ограничениях, наложенных США, в частности, по размещению этого противотанкового вооружения.

"В случае утверждения закона эти ограничения будут сняты, по этим и другим вооружениям открывается широкий спектр возможностей. И, естественно, уже это будет серьезным предохранителем для необдуманных и резких действий Москвы", – сказал Дмитрий Тымчук.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон" .

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Тег Россия, США, Тымчук, военная помощь, война на донбассе, Конгресс США

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