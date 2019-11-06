Война, реформы и помощь США: секретарь СНБО встретился с чиновницей Пентагона

Американцы после визита на Донбасс обсудили с Даниловым важные для Украины вопросы

Лора Купер и Алексей Данилов / Фото: СНБО

Делегация Пентагона после визита на Донбасс провела встречу с руководством Совета национальной безопасности и обороны Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов обсудил с заместителем помощника министра обороны США по вопросам сотрудничества с Украиной и странами Евразии Лорой Купер реформы оборонной сферы, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, стороны обсудили военное сотрудничество между странами и обменялись мнениями относительно ситуации безопасности в Европе и мире.

"Помощь США является критически важной для защиты Украины от российской агрессии", – сказал Данилов и поблагодарил американцев за поддержку Украины.

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Говоря о реформах в Украине, Купер заверила Украину в поддержке со стороны США и обозначила основные приоритеты соответствующей помощи. При этом она подчеркнула важность реализации положений закона Украины о национальной безопасности в части усиления гражданского контроля над Вооруженными силами, усиление прозрачности и подотчетности процесса военных закупок, улучшение подотчетности и прозрачности военно-промышленного комплекса.

Секретарь СНБО в свою очередь заявил, что Украина заинтересована в реформировании своей оборонной промышленности в соответствии с лучшими западными стандартами.

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"Наша стратегическая цель состоит в том, чтобы отечественная оборонная промышленность могла эффективно обеспечивать Вооруженные силы необходимым вооружением и ресурсами", – отметил он.

Данилов и Купер уделили особое внимание вопросу войны в Донбассе, в частности, шагам президента Владимира Зеленского о прекращении огня и возможным путям достижения устойчивого мира. Украинская сторона подчеркнула, что продолжает упорно работать над достижением действенных договоренностей по деэскалации ситуации на временно оккупированных территориях.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях госсекретарь Майк Помпео называл главные приоритеты США в отношении Украины. Он объяснил, как Вашингтон пытается помочь украинцам и на что был сделан упор.

А тем временем смотрите, как американская делегация каталась на украинских военных катерах:

Видео: ООС

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