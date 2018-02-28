Война России против Украины: Порошенко назвал ключевой вызов для страны в 2018 году

Цена войны на Донбассе для агрессора растет, говорит украинский лидер

Президент Петр Порошенко заявил, что ключевым вызовом для нашей страны в 2018 году будет война России против Украины на Донбассе.

Об этом он рассказал на пресс-конференции "Вызовы-2018" в столичном Национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Мистецький Арсенал".

"Ключевым вызовом остается война Российской Федерации против Украины. Цена войны для агрессора растет благодаря усилению ВСУ и продолжению политики санкций против Москвы. Это значительно уменьшает риск полномасштабной российской агрессии по всем азимутам, но ни в коем случае не сводит ее к нулю", – рассказал глава украинского государства

Порошенко отметил, что обеспечение безопасности останется его главным приоритетом в качестве президента, равно как и освобождение оккупированных территорий. Он отметил, что это невозможно без сильной армии, но главным остается политико-дипломатический путь урегулирования ситуации на востоке Украины и введение миротворческого контингента ООН на Донбасс.

"Эта идея получает все большую поддержку среди наших партнеров. Сегодня ее уже не отбрасывает даже страна-агрессор, правда, в предлагаемых ими деталях кроется дьявол", – подчеркнул Порошенко.

"Мы будем соблюдать Минские соглашения и настойчиво добиваться размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на приемлемых для Украины условиях", – заявил добавил президент и подчеркнул, что миротворцы являются важной составляющей восстановления суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

Напомним, на пресс-конференции Порошенко пообещал не допустить отмены безвиза с ЕС и посоветовал не слушать "зрадофилов".

Также напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман и спикер Верховной Рады Андрей Парубий назначили совместный брифинг практически на то же время, что и пресс-конференция президента.