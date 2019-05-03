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Война России с Украиной: Порошенко рассказал о больших потерях пограничников

3 мая, 13:31

До 2014-го года политики не заботились об укреплении границы, и оказалось, что договоренности с Россией ничего не стоят, отметил президент

Фото: facebook.com/DPSUkraine
Фото: facebook.com/DPSUkraine.

За время войны с Россией Украина теряла не только военнослужащих Вооруженных сил, но и защитников границ. За пять лет погибли 70 пограничников. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Черкасскую область, где он посетил Главный центр подготовки личного состава ГПСУ имени генерал-майора Игоря Момота по случаю Дня пограничника и празднования 101-й годовщины со дня образования пограничной службы.

По его словам, предыдущие пять лет показали цену вопроса о надежной охране государственной границы – подразделениям Госпогранслужбы выпало первыми принять удар агрессии РФ на слабо защищенных участках.

"Пограничники вступили в бой в очень тяжелых условиях. Так случилось, что вопрос надлежащего обустройства границы с РФ находился на периферии внимания украинских политиков. Многих успокаивали договоренности с Россией. Время показало, что они не стоят и бумаги, на которых напечатаны. За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебных обязанностей, более 900 пограничников отмечены государственными наградами. К сожалению, за победу над агрессором заплачено очень высокую цену – 70 охранников государственной границы отдали свою жизнь за свободу и независимость Украины", – сказал Порошенко.

Как мы уже сообщали, Порошенко пообещал пограничникам новую технику – вертолеты и корабли. По его словам, для ГПСУ построят 22 патрульных корабля и закупят 24 вертолета, что позволит усилить контроль над границей.

Напомним, День пограничника в Украине отмечается 30 апреля. Так, первые лица государства отметили их вклад в безопасность Украины – Гройсман и Турчинов поздравили пограничников. Секретарь СНБО отметил, что Госпогранслужба играет ключевую роль в реализации евроинтеграционных стремлений Украины.

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Тег Россия, война, пограничники, Порошенко, погибшие

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