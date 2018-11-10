Войной не пойдет, но проблемы у Украины будут: генерал объяснил цели Путина

Незаконные "выборы" в т.н. "ДНР" и "ЛНР" нужны президенту РФ Владимиру Путину для заморозки конфликта на Донбассе, чтобы потом принудить Киев к переговорам и "обменять" регион на Крым. Масштабных боевых действий от России не будет, так как они не выгодны Кремлю.

Об этом рассказал "Апострофу" ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

По его словам, проведение выборов на оккупированных территориях показывает, что Путину плевать на Минские соглашения – ему нужна заморозка конфликта, чтобы влиять на Киев на дальнейших переговорах. Также он считает, что войной Путин не пойдет.

"Мне кажется, что масштабных боевых действий со стороны террористов и русских регулярных войск в Донбассе ожидать не стоит. Ведь, во-первых, есть четкая позиция международного сообщества, НАТО, ЕС и США. Во-вторых, украинские Вооруженные силы и их возможности настолько выросли, что Путин не решится на какую-то масштабную операцию. И ему это сейчас не нужно, потому что вскоре в Украине должны состояться президентские и парламентские выборы", – рассказал Богдан.

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Генерал объяснил, что усилия Путина сосредоточены на дестабилизации ситуации на Донбассе, а также с помощью "пятой колонны" расколоть украинское общество и демобилизовать его с помощью пропаганды.

"С помощью информационно-пропагандистских кампаний Путин хочет скомпрометировать основные институты украинского государства и привести к власти прокремлевские силы, которые изменят евроатлантический вектор Украины. На это Путин и специальные службы РФ рассчитывают. Они (прокремлевские СМИ – ред.) пытаются внедрить в сознание украинских граждан позицию о том, что мир нужен любой ценой, несмотря на все риски и угрозы. И, главное, что этот мир следует достичь путем уступок Кремлю и на условиях Кремля. Я убежден, что таких уступок не будет, но очевидно, что Россия пытается", – добавил эксперт.

Напомним, на днях состоялись переговоры в Минске, где Россия официально заявила, что признает "выборы" на Донбассе. Вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко подчеркнула, что своим заявлением Москва выдала мандат на войну против Украины.

Отметим, президентские выборы в Украине через несколько месяцев, но уже сейчас Москва полным ходом продвигает "своих" кандидатов. В Украине не раз заявляли, что знают о планах Кремля и даже о том, как российские спецслужбы собираются действовать. В свою очередь эксперты рассказали сайту "Сегодня", каких "сюрпризов" ждать от путинской России.