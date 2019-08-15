Войну в Украине не заморозить: Безсмертный назвал причину

Конфликт не может быть заморожен до тех пор, пока на Донбасс поставляется оружие

Фото: "Сегодня"

До тех пор, пока боевикам Донбасса не перекроют канал поставки оружия, война на Востоке не будет ни прекращена, ни даже заморожена.

Так в интервью для BBC заявил Роман Безсмертный, который еще до недавних пор представлял Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске.

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"Здесь конфликт не поддается заморозке. Я сказал бы даже так: заморозка конфликта на Донбассе вообще может стать мечтой. Этот конфликт не будет замороженным, потому открытый канал поставки оружия", – сказал он.

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При этом Безсмертный не готов сказать, какая судьба ждем Минские переговоры, но считает, что их не постигнет судьба переговоров по примирению в Нагорном Карабахе, которые длятся уже почти 30 лет.

"Здесь так не будет, здесь сюжет другой", – отметил украинский политик и дипломат.

Напомним, ранее Роман Безсмертный призвал украинские власти в одностороннем порядке приостановить участие в "минском процессе" до встречи в "нормандском формате", на которой решат вопрос ответственности за гибель четырех морпехов ВСУ на Донбассе.

Мы также писали, что в интервью для "Сегодня" Безсмертный призвал сформировать в Верховной Раде группу депутатов, с которыми можно постоянно контактировать и обмениваться мнениями по переговорам в Минске.

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