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Войска России, туризм и ГТС: что обсуждали Зеленский и Санду в Киеве

11 июля, 18:40

Президент Украины и премьер Молдовы провели брифинг после совместных переговоров в Киеве

Майя Санду и Владимир Зеленский на переговорах в Киеве
Майя Санду и Владимир Зеленский на переговорах в Киеве. Фото: president.gov.ua

В Киеве прошла встреча украинского президента Владимира Зеленского и премьер-министра Молдовы Майи Санду.

"Молдова для нас – очень близкая страна, у нас очень теплые отношения", – сказал глава государства, выразив Санду благодарность за поддержку украинских суверенитета и территориальной целостности со стороны Кишинева.

После встречи лидеры провели совместный брифинг, на котором Зеленский констатировал, что ни Украина, ни Молдова не хотят присутствия на своей территории российских военных и навязывания так называемой "федерализации".

"Украина и Молдова объединены одним совместным желанием: чтобы на наших территориях не было российских войск. Также мы не позволим навязывания нам так называемой "федерализации", – заявил президент.

Кроме того, он выступил за упрощение пограничного контроля между двумя государствами – чтобы украинцы и молдаване могли посещать страны друг друга по ID-картам.

"Не вижу никаких проблем, чтобы наши граждане осуществляли взаимные поездки по внутренним ID-картам", – добавил Зеленский.

Также на переговорах поднималась тема объединение энергосистем двух стран с энергосистемой континентальной Европы.

"Отдельно мы обсудили перспективы объединения энергосистем Украины и Молдовы с энергосистемой объединенной Европы. Я заверил молдавскую сторону в надежности Украины как поставщика электроэнергии", – отметил украинский президент.

Напомним, в июне Майя Санду приняла съемочную группу "Сегодня" в парламенте своей страны и назвала Украину другом и партнером Молдовы, у которого есть чему поучиться.

Мы также писали, что в мае, сразу после инаугурации нового президента Украины, президент Молдовы Игорь Додон поздравил Зеленского с вступлением в должность и выразил надежду на скорую встречу.

Встреча Зеленского и Санду является одной из самых главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:


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Тег переговоры, Молдова, Зеленский, Санду

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Источник:

Интерфакс-Украина

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