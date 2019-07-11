Войска России, туризм и ГТС: что обсуждали Зеленский и Санду в Киеве
Президент Украины и премьер Молдовы провели брифинг после совместных переговоров в Киеве
В Киеве прошла встреча украинского президента Владимира Зеленского и премьер-министра Молдовы Майи Санду.
"Молдова для нас – очень близкая страна, у нас очень теплые отношения", – сказал глава государства, выразив Санду благодарность за поддержку украинских суверенитета и территориальной целостности со стороны Кишинева.
После встречи лидеры провели совместный брифинг, на котором Зеленский констатировал, что ни Украина, ни Молдова не хотят присутствия на своей территории российских военных и навязывания так называемой "федерализации".
"Украина и Молдова объединены одним совместным желанием: чтобы на наших территориях не было российских войск. Также мы не позволим навязывания нам так называемой "федерализации", – заявил президент.
Кроме того, он выступил за упрощение пограничного контроля между двумя государствами – чтобы украинцы и молдаване могли посещать страны друг друга по ID-картам.
"Не вижу никаких проблем, чтобы наши граждане осуществляли взаимные поездки по внутренним ID-картам", – добавил Зеленский.
Также на переговорах поднималась тема объединение энергосистем двух стран с энергосистемой континентальной Европы.
"Отдельно мы обсудили перспективы объединения энергосистем Украины и Молдовы с энергосистемой объединенной Европы. Я заверил молдавскую сторону в надежности Украины как поставщика электроэнергии", – отметил украинский президент.
Напомним, в июне Майя Санду приняла съемочную группу "Сегодня" в парламенте своей страны и назвала Украину другом и партнером Молдовы, у которого есть чему поучиться.
Мы также писали, что в мае, сразу после инаугурации нового президента Украины, президент Молдовы Игорь Додон поздравил Зеленского с вступлением в должность и выразил надежду на скорую встречу.
Встреча Зеленского и Санду является одной из самых главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Войска России, туризм и ГТС: что обсуждали Зеленский и Санду в Киеве". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Политический кризис в Молдове: озвучена позиция Украины
Украинские дипломаты призывают Кишинев найти политическое решение кризиса
СБУ усилила контроль на въезде в Молдову
СБУ постоянно обменивается информацией с молдавскими коллегами для сохранения стабильности в регионе
Российский сценарий и военная угроза: чем кризис в Молдове грозит Украине
Обострение ситуации в Молдове – опасный звоночек для Украины, считает эксперт
Молдова пожаловалась на маркировку "молочки" из Украины
В Молдове предупредили, что с 1 октября будут применять санкции