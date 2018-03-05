Досрочные выборы Рады: в украинской политике начинают закипать нешуточные страсти

В кулуарах только и разговоров: полный срок досидеть не дадут – распустят как пить дать

Газовая война слегка затмила внутриполитические баталии. А в украинской политике начинают закипать нешуточные страсти: только и разговоров о возможных досрочных выборах Верховной Рады. На первый взгляд, это странно, ведь большинство в парламенте есть, законы принимают. Эксперты подтвердили: по всем признакам можно сказать, что политики уже разминаются, а предвыборная кампания почти на низком старте. Какой она будет? – плановой в 19-м году, или – досрочной – уже летом? И кому это выгодно?

Это произошло в минувший вторник. Обитатели палаточного городка, с октября прошлого года блокирующие улицу Грушевского, решили позвать спикера. Потом кто-то первый бросил камень.

В больницы с увечьями скорая увезла и митингующих, и полицейских. Оставшиеся кое-как успокоились. В провокациях власть обвинила активистов, активисты – власть.

В субботу палаточный городок с проезжей части убрали. Полиция как пришла с обысками, так и нашла там гранаты, коктейли Молотова и дымовые мины. Давка, крики, кровь. Помощь медиков нужна была с обеих сторон баррикад.

Вообще изначально это называлось не зачистка, а следственно-оперативные мероприятия. С санкцией суда.

Полиция искала подозреваемых в штурме Октябрьского дворца. В декабре прошлого года сторонники бывшего грузинского президента, вдохновленные его пламенными призывами, пытались занять зал для своего собрания. Хотели найти и зачинщиков беспорядков, произошедших уже на этой неделе. Но только вот опять разразился скандал: как же так? – полиция новая, а методы работы старые. К вечеру всех 112-ть задержанных под Радой отпустили. И только одному выдвинули подозрение.

Но теперь, к гадалке не ходи, следующая пленарная неделя в Раде начнется с пиара именно на этой теме. Какой там Антикоррупционный суд или кадровые вопросы. Государство, конечно, функционирует и без нового состава Центризбиркома, главы НБУ, Счетной палаты, уполномоченного по правам человека, министров здравоохранения, сельского хозяйства и информполитики. Но все же как-то неудобно получается- истории с назначениями уже не один день. К примеру, Валерия Гонтарева заявление написала еще в апреле 2017-го. Яков Смолий с того времени исполняющий обязанности главы Нацбанка. Пора бы узаконить и отставку, и назначение.

Но беда в том, что председатель Национального банка идет в пакете с другими вакансиями. И пока политические тяжеловесы не договоряться, кого посадить в кресла, все дискуссии так и останутся белым политическим шумом.

"Это такое акционерное общество будущей власти. И каждый пытается, кто контрольный пакет, кто блокирующий пакет получить для того, чтобы потом не было никаких неожиданностей с тем, чтобы минимизировать риски поражения или увеличить победный приз в случае победы на президентских, а затем и парламентских", – говорит Вадим Карасев, политолог.

До плановых президентских выборов – год. До парламентских – полтора. Но Раду лихорадит уже. В кулуарах только и разговоров: полный срок досидеть не дадут – распустят как пить дать. А все потому, что переговоры между главными игроками идут из рук вон плохо.

"Это сегодня способ давления со стороны БПП на Народный фронт и на Гройсмана, чтобы они быстрее соглашались на распределение квот внутри будущего общего мега-партийного проекта Сегодня вероятность досрочных выборов уже перешла из плоскости гипотетической, фантазийной в понятийную, то есть реальную. Ели будет срыв голосования по членам ЦВК, не назначается новый глава Национального банка, идет срыв во втором чтении, допустим, Антикоррупционного суда, это может стать, скажем так, каплей, которая переполнит терпение президента", – говорит Тарас Березовец, политтехнолог.

Президент на внезапно созванной пресс-конференции говорит, оснований для роспуска Рады нет. Но это пока.

За 15 минут до президентской на пресс-конференцию вышли спикер и премьер. Формально- по итогам переговоров с представительством Евросоюза. Но в этой щекотливой ситуации уже и не важно было, что они хотели сказать. Тут все решала картинка.

"В чем тут месседж, визуальное выссказывание? В том, что у нас вообще-то парламентско-президентская республика, а не президентско-парламентская. И в этой, так сказать республике, парламентско-президентской три ключевых игрока, три ключевые конституционные должности, если говорить официальным политологическим языком: президент, премьер и глава Верховной Рады", – поясняет эксперт.

Но право распускать парламент, по Конституции, есть как раз только у президента. Кстати, о Конституции.

Устремления в ЕС и НАТО предлагается записать в преамбулу Основного закона. Для изменения этой части Конституции достаточно, чтобы "за" проголосовало две трети депутатов. При нынешнем взаимопонимании элит 300 голосов днем с огнем не собрать. Хотя убедить участников процесса можно.

"Американцы сейчас и европейцы работают и посылают всяческие сигналы власти о том, что досрочные выборы для них неприемлемы, это все приведет к замораживанию пакетов помощи. Я уверен, что американцы здесь сыграют свою позитивную роль и они консолидируют парламентское большинство", – говорит эксперт.

Но и среди ключевых игроков внутри страны еще нет четкого понимания, а что они выиграют от досрочных выборов?

По мнению Колесникова, если власть пойдет на досрочные выборы, они засветят свой результат до президентских выборов, то есть если провести парламентские выборы раньше президентских, то все увидят результат власти.

Состоятся ли выборы раньше срока, станет окончательно понятно в конце марта – начале апреля. По Конституции, за год до выборов плановых – а они в октябре 19-го -нельзя уже будет ничего проводить. А надо же еще успеть с предвыборной агитацией. Да и округа переделить, по традиции. Ну а пока в Украине только раскачивают предвыборную лодку, у соседей кампания выходит на финишную прямую. В ход идут даже мульфильмы с компьютерной графикой ракет неограниченной дальности.

То, как президент Путин и кандидат грозил миру ракетами, подводными лодками и лазерными комплексами члены Федерального собрания прерывали овациями не один раз.

Видимо, такой же ракетой в информпространстве, по замыслу кремлевских режиссеров, должна была стать пресс-конференция Виктора Януковича. Может быть предполагалось, что он внесет ясность с письмом к Путину о введении войск. Но Янукович запутался в объяснениях, письмо назвал обращением с просьбой о полицейской операции. А потом сказал ровно то, что сказал.

"Я должен с уважением относиться к хозяевам", – заявил он.

Это так он уходил от ответа на вопрос, на какие деньги сейчас живет в России. Но оговорка получилась яркой. Ну а адвокатам Януковича эта пресс-конференция, судя по всему, только добавила работы. Ведь получается, что если постпред России Виталий Чуркин на Совбезе ООН читал не текст от Януковича, тогда – это подлог. У Чуркина, правда, уже не спросишь – год назад он умер. Либо сейчас Янукович и его защита пытаются свеженапечатанной бумагой затмить знаменитое письмо. Журналисты попытались выяснить, какой же текст в 2014-м он отправлял Путину, но Янукович от ответа, по привычке сбежал.

Ранее Виктор Янукович заявил, что намерен обратиться к странам-гарантам подписания соглашения с оппозицией 21 февраля 2014 года – к России и США – с предложениями по урегулированию ситуацию на Донбассе.

Также Янукович рассказал, что писал российскому лидеру Владимиру Путину не письмо с просьбой ввести войска, а обращение, в том числе и к странам-гарантам мирного соглашения с оппозицией Майдана. По его словам, в обращении к Путину он предложил провести консультации по ситуации в Украине. Он отметил, что вносил предложение рассмотреть вопрос во время консультации о введении "полицейской миротворческой миссии".