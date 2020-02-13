Возобновление подачи воды в Крым: комитет Рады дал рекомендации

Крымчане получат воду с материка только после ухода оккупантов

/ Фото: Сегодня

Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АРК, национальных меньшинств и межнациональных отношений на выездном заседании под Крымом высказался против возобновления подачи воды на оккупированный полуостров, сообщает пресс-служба парламента.

Так, комитет выразил четкую позицию о недопустимости рассмотрения вопроса водоснабжения в Крым, пока полуостров остается аннексирован Россией.

"Рассчитываю, что эти рекомендации немедленно будут приняты в работу всеми государственными учреждениями, в которые они направлены. Вместе все ветви власти должны максимально полно защитить законные права и интересы наших граждан, которые живут в условиях оккупации. Только обеспечив права людей, мы сможем говорить о настоящей реинтеграции, потому что она начинается с человека, а потом уже с территории", – сказал глава комитета Дмитрий Лубинец.

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Как сообщали новости "Сегодня", в эфире одного из украинских телеканалов главу фракции "Слуга народа" попросили высказать личную позицию по поводу ситуации, в которой президент РФ Владимир Путин предложит пойти на уступки относительно Донбасса в обмен на поставки Украиной воды в оккупированный Крым. На это Давид Арахамия сказал, что пустил бы воду в Крым при условии одного компромисса.

В свою очередь у Путина ответили на слова Арахамии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что Россия не собирается торговаться по поводу Крыма.

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Все подробности в спецтеме Водоснабжение Крыма

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