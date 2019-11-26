/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во время визита в Эстонию пообщался с украинской общиной, проживающей в это стране, и теми, кто проходит реабилитацию, сообщает Офис главы украинского государства.

Эстонские украинцы заявили о поддержке действий власти в Украине, том числе по достижению мира на Донбассе.

"Мы все хотим, чтобы Украина знала: она не одна – мир с вами, Европа с вами, Эстония с вами", – сказала представительница украинской общины Лидия Лане.

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Украинская община заверила, что верит в евроинтеграционную динамику Украины, и многие хотят вернуться на родину. В ответ президент поблагодарил людей за активную позицию.

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"Возвращайтесь в Украину, начинайте работать, поднимайте производство. Присоединяйтесь к нам", – обратился Зеленский к представителям общины.

Также президент с супругой почтили память павших за независимость Эстонии. Президентская чета возложила цветы к Монументу победы в войне за независимость. Владимир и Елена Зеленские почтили память погибших минутой молчания.

Как сообщали новости "Сегодня", по итогам переговоров Зеленский и президент Эстонии Керсти Кальюлайд подписали совместное заявление, в котором речь идет об усилении сотрудничества между странами, а также осуждении российской агрессии против Украины. Украинский лидер подчеркнул, что Эстония оказывает Украине серьезную помощь.

Во время совместной пресс-конференции Зеленский сильно рассмешил президента Эстонии, когда эстонская журналистка пыталась задать ему вопрос о Трампе и Коломойском. Смотрите видео:

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