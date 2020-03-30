Возвращающихся из-за границы украинцев отправят на обязательную обсервацию

Для тех, кто захочет вернуться в Украину, продолжат организацию специальных рейсов поездов и самолетов

Кабинет министров на заседании вечером 29 марта принял решение об обязательном соблюдении режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Для людей, которые не могут продолжить находиться заграницей и хотят вернуться в Украину, мы сможем продолжить организацию специальных рейсов поездов и самолетов. Но граждане будут обязаны придерживаться правил обсервации. К сожалению, сегодняшние события в аэропорту "Борисполь" подтвердили, что другого пути нет. А ответственность самоизоляции оказалась низкой", – написал министр на своей страничке в Facebook.

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Напомним, что ранее украинцев, которые массово возвращаются на родину в связи с пандемией коронавируса, не отправляли на обсервацию, они должны были самоизолироваться.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские власти договорились с отелями о возможности организации в них мест для обсервации. Правда, о каких именно гостиницах идет речь, Зеленский не уточнил.

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