Возвращение России в G8: Макрон поставил Кремль на место

Эммануэль Макрон и Владимир Путин / Фото: сайт Кремля

Россия может вернуться в клуб "Большой восьмерки", но только когда ситуация на востоке Украины вернется в мирное русло, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя соответствующую позицию президента США Дональда Трампа.

Об этом 21 августа сообщило агентство Reuters, ссылаясь на французские дипломатические источники.

Отмечается, что Макрон планирует обсудить "украинский" вопрос на первой сессии предстоящего саммита G7, который пройдет в городе Биарриц на юго-западе Франции с 24 по 26 августа. Как мы писали, российского президента Владимира Путина на мероприятие не пригласили.

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"Мы приняли к сведению, что американцы желают реинтегрироваться с ними в следующем году. Украина имеет большое значение. Необходимо наличие обстоятельств, способствующих прогрессу", — сказал источник.

Французские власти назвали главной темой встречи борьбу против неравенства.

Напомним, что американский президент назвал формат G8 "гораздо более целесообразным", потому что, по его словам. многие вещи, которые обсуждают его участники "касаются России". По данным СМИ, Дональд Трамп намерен обсудить идею возвращения к формату G8 на предстоящем саммите.

Также сообщалось, что данную идею уже поддержал его французский коллега Эммануэль Макрон.

Ранее на этой неделе Владимир Путин посетил Париж, где провел переговоры со своим французским коллегой. Среди поднятых тем было и восстановление "нормандского формата". Подробнее о встрече президентов – в видеосюжете "Сегодня":

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