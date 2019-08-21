"Возвращение" России в G8: почему об этом пока рано говорить

Политолог объяснил, чего стоит опасаться Украине на фоне информации о возможном возвращении России в G8

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Риск возвращения России в состав "Большой восьмерки" после телефонного разговора президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона есть, но все же не стоит забывать о позиции других стран-членов G7, которые сейчас вряд ли на это согласятся.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии, научный директор фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань.

"Есть такая информация и есть опасность. Россия будет пользоваться ослаблением (консолидированной. – Ред.) позиции, использовать Германию, Италию. Она будет пытаться провернуть то же, что провернула в ПАСЕ. Но здесь важно понимать, что когда мы говорим о возвращении России в "Большую восьмерку", то тут надо брать во внимание мнение Канады, Великобритании, других членов, которые четко заявляют о своей позиции. В связи с этим, я думаю, что в ближайшее время ситуация вряд ли изменится", – говорит Гарань.

Кроме того, важно учитывать позицию и самой России, которая ставит условия своего возвращения, уточняет политолог.

"Показательны заявления России. Она заявила, что можно рассматривать возвращение, но вместе с Китаем и Индией, чтобы было 10 членов. Что, мол, так у них будут союзники. Россия так говорит, потому что понимает, что Запад вряд ли пойдет на это. И вот говорит, что, мол, не сильно хочется", – продолжает эксперт.

В контексте информации о возможном возвращении России в "Большую восьмерку" Украине стоит обратить внимание на антироссийские санкции.

"Мы не можем недооценивать попытки ослабить санкции против России. Для нас важно, что произойдет в конце года, а именно, что будет с секторальными санкциями", – рассказывает Гарань.

Новости "Сегодня" сообщали, вслед за годовщиной высадки союзников в Нормандии и начала операции "Оверлорд" российского президента Владимира Путина не пригласили на саммит "Большой семерки", который пройдет 24-26 августа в городе Биарриц на юго-западе Франции.

Также ранее в этом году стало известно, что канцелярия президента Польши не пригласила Путина на торжественные мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны, которые пройдут 1 сентября в Варшаве. В Министерстве иностранных дел России выразили недоумение по этому поводу, но отметили, что это "останется на совести нынешних польских властей".

Помимо того, несколько лет назад Россию не позвали участвовать Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества. Такое решение было принято Украиной на правах страны-хозяйки встречи. Таким образом, впервые за 25 лет РФ не принимала участие в заседании Генассамблеи ПАЧЭС.

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