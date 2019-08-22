"Возвращение" России в G8: Туск заверил Зеленского в солидарности ЕС с Украиной

Туск поддержал обеспокоенность президента Украины в связи с заявлениями о возможности возвращения России к G7

Зеленский и Туск / Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону пообщался с председателем Европейского совета Дональдом Туском. В ходе разговора собеседники обсудили неприемлемость возвращения Российской Федерации в "Большой семерку".

"Владимир Зеленский призвал Европейский Союз выявить решительную позицию о невозможности возвращения РФ в "Семерку" без устранения причин, по которым Россию из нее была в свое время исключена, – из-за оккупации Крыма и агрессии на Донбассе", – говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Глава Евросовета Туск поддержал обеспокоенность президента Украины Владимира Зеленского в связи с заявлениями о возможности возвращения России к "G7".

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"Дональд Туск заверил украинского лидера в неизменности общей позиции ЕС по солидарности с Украиной и пообещал, что будет отстаивать такую позицию во время саммита "Семерки" 24-26 августа во Франции" – отмечается в сообщении.

Также Зеленский направил всем лидерам стран G7 отдельные письменные обращения с призывом и в дальнейшем усиливать поддержку Украины.

Ранее Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо недопущение России в "Большую семерку".

Напомним, накануне американский президент Дональд Трамп назвал формат G8 "гораздо более целесообразным", чем G7, потому что, по его словам, многие вещи, которые обсуждают его участники, "касаются России". По данным СМИ, Трамп намерен обсудить идею возвращения к формату G8 на предстоящем саммите.

Против этого выступили лидеры Германии, Франции и Великобритании. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон напомнили, что сперва Москва должна выполнить несколько условия: прекратить аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

Потенциальное возвращение России в "Большую восьмерку" является одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете "Сегодня":

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