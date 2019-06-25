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Возвращение России в ПАСЕ: Песков объяснил ситуацию с Крымом

25 июня, 14:59

Спикер Путина ответил, как так вышло, что РФ вернули без выполнения требований по Украине

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Фото: AFP

В Кремле не связывают решение ПАСЕ отменить механизм санкций и вернуть Россию с возможным шагом к признанию Западом аннексии Крыма, однако и не намерены обсуждать вопрос полуострова на международном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он считает, что поддержка многих стран по возвращению России в Ассамблею не является шагом к признанию ими аннексии Крыма.

"Вы знаете, что появляются разные точки зрения у европейских представителей на этот счет. Вы знаете также позицию крымчан и позицию всех россиян, и позицию российского руководства: Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации, это субъект РФ. И какие-то вопросы, связанные с Крымом, не подлежат обсуждению ни с одной из стран, тем более на международном уровне. Вряд ли можно говорить о том, что это является изменением доминирующей точки зрения. В данном случае мы полны терпения и решимости последовательно и терпеливо разъяснять ситуацию с Крымом, добиваясь, когда позиция наших европейских визави изменится", – сказал Песков.

В то же время решение ПАСЕ по возвращению российской делегации он назвал победой здравого смысла и отметил, что организации для полноценной работы необходима Россия. В то же время спикер Кремля не дал четкого ответа относительно критики, что Россия так и не выполнила ни одного требования Ассамблеи для своего возвращения (по оккупации Крыма и части Донбасса).

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"Я порекомендовал бы критикам обратить внимание на резолюцию, которая принята ПАСЕ", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", на сессии ПАСЕ, которая вчера затянулась до поздней ночи, было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. "За" соответствующую резолюцию проголосовали 118 парламентариев, "против" – 62, и еще 10 воздержались. В то же время в ПАСЕ объяснили, почему нужно было вернуть Россию в Ассамблею.

В Украине очень резко восприняли вести из Страсбурга. Политики и дипломаты считают, что Совет Европы скомпрометировал себя и потерял авторитет, "наплевал" на европейские ценности. Отреагировал на решение европейцев и президент Украины. Владимир Зеленский разочарован решением ПАСЕ. В то же время глава государства рассчитывает, что европейские политики также рьяно, как они добивались возвращения россиян в организацию, будут требовать от России возвращения украинских моряков.

В то же время стало известно, что сегодня в ПАСЕ были оспорены полномочия российской делегации. Теперь в течение суток Комитеты ПАСЕ должны рассмотреть вопрос и предложить проект решения. Согласно правилам организации, для оспаривания полномочий нужна поддержка 30 депутатов из пяти стран. Теперь будут составлен доклад относительно ограничений полномочий россиян и европейские парламентарии рассмотрят его в ближайшее время. Если и этот доклад не поддержат, тогда РФ окончательно сохранит свои права в ПАСЕ в полном объеме.

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Тег Россия, Крым, Песков, ПАСЕ

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Источник:

УНИАН

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