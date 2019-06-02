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Возвращение России в ПАСЕ приведет к масштабному кризису в Евросоюзе – Арьев

2 июня, 13:02

По словам Владимира Арьева, нельзя идти на уступки РФ и принимать ее шантаж

Владимир Арьев. Фото: facebook.com/PrismUA
Владимир Арьев. Фото: facebook.com/PrismUA.

Возвращение России в ПАСЕ может спровоцировать новый кризис в Совете Европы, сообщил глава украинской делегации, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев в интервью DW.

Он напомнил, что изменения в регламент ПАСЕ продвигаются для того, чтобы пойти навстречу РФ и не допустить ее выхода из Совета Европы. По его словам, правозащитники опасаются, что в случае выхода России из организации она перестанет быть частью Европейского суда по правам человека.

"Это – довольно сильный аргумент. Однако, с другой стороны, Россия не сделала ни одного, даже самого маленького шага на выполнение требований Совета Европы. Я имею в виду, что этими шагами могли бы стать освобождение всех украинских политзаключенных, содержащихся в России и аннексированном Крыму, содействие освобождению военнопленных на оккупированном Донбассе. Можно было продемонстрировать готовность и начать мирный процесс на Востоке Украины, в частности, в вопросах введения миротворческого контингента на эти территории. Но мы ничего из этого не видим", – уточнил Арьев.

Он подчеркнул, что в такой ситуации уступки со стороны ПАСЕ для РФ будут означать принятие российского шантажа, что послужит не только плохим примером для других членов СЕ, но и кризисом в организации.

"Этот политический процесс может закончиться существенным подрывом доверия к Совету Европы со стороны правозащитников, общественных организаций, реформаторов. Будет очень плохо, если Совет Европы продемонстрирует, что кто-то одержал победу, а кто-то – поражение. Это приведет к новому кризису в организации, возможно, более серьезному, чем был", – подытожил Арьев.

Ранее стало известно, что более 30 министров иностранных дел стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, в котором открывается путь для возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре. Речь идет о новом типе санкционной процедуры против государств-нарушителей, благоприятной для России. Министры отдельно подчеркнули, что все государства-члены должны иметь право на равных условиях участвовать в Комитете министров и в Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы.

Они напомнили, что одним из основных обязательств государств-членов является уплата обязательных взносов в бюджет организации.

Напомним, что некоторые лоббисты России в ПАСЕ добиваются возвращения ее в состав организации, утверждая, что без Москвы ряд важных вопросов не может быть решен.

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Тег Россия, Арьев, ПАСЕ

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