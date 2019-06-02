Возвращение России в ПАСЕ приведет к масштабному кризису в Евросоюзе – Арьев
По словам Владимира Арьева, нельзя идти на уступки РФ и принимать ее шантаж
Возвращение России в ПАСЕ может спровоцировать новый кризис в Совете Европы, сообщил глава украинской делегации, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев в интервью DW.
Он напомнил, что изменения в регламент ПАСЕ продвигаются для того, чтобы пойти навстречу РФ и не допустить ее выхода из Совета Европы. По его словам, правозащитники опасаются, что в случае выхода России из организации она перестанет быть частью Европейского суда по правам человека.
"Это – довольно сильный аргумент. Однако, с другой стороны, Россия не сделала ни одного, даже самого маленького шага на выполнение требований Совета Европы. Я имею в виду, что этими шагами могли бы стать освобождение всех украинских политзаключенных, содержащихся в России и аннексированном Крыму, содействие освобождению военнопленных на оккупированном Донбассе. Можно было продемонстрировать готовность и начать мирный процесс на Востоке Украины, в частности, в вопросах введения миротворческого контингента на эти территории. Но мы ничего из этого не видим", – уточнил Арьев.
Он подчеркнул, что в такой ситуации уступки со стороны ПАСЕ для РФ будут означать принятие российского шантажа, что послужит не только плохим примером для других членов СЕ, но и кризисом в организации.
"Этот политический процесс может закончиться существенным подрывом доверия к Совету Европы со стороны правозащитников, общественных организаций, реформаторов. Будет очень плохо, если Совет Европы продемонстрирует, что кто-то одержал победу, а кто-то – поражение. Это приведет к новому кризису в организации, возможно, более серьезному, чем был", – подытожил Арьев.
Ранее стало известно, что более 30 министров иностранных дел стран-членов Совета Европы на заседании в Хельсинки приняли решение, в котором открывается путь для возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре. Речь идет о новом типе санкционной процедуры против государств-нарушителей, благоприятной для России. Министры отдельно подчеркнули, что все государства-члены должны иметь право на равных условиях участвовать в Комитете министров и в Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы.
Они напомнили, что одним из основных обязательств государств-членов является уплата обязательных взносов в бюджет организации.
Напомним, что некоторые лоббисты России в ПАСЕ добиваются возвращения ее в состав организации, утверждая, что без Москвы ряд важных вопросов не может быть решен.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Возвращение России в ПАСЕ приведет к масштабному кризису в Евросоюзе – Арьев". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ПАСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства Немцова
Комитет пришел к выводу, что "не все соответствующие аспекты дела были рассмотрены и полная правда не была раскрыта"
Президент ПАСЕ призвала вернуть Россию в Ассамблею – Арьев
Большинство выступающих на Постоянном комитете в Париже сегодня были критически настроены к планам возвращения РФ