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Возвращение России в ПАСЕ: украинский депутат рассказал о беседах с европолитиками

30 июня, 11:23

Виктор Еленский рассказал, как европейские депутаты, выступившие на стороне России, аргументировали свою позицию

Зал заседаний ПАСЕ
Зал заседаний ПАСЕ. Фото: AFP

Всю прошедшую неделю украинские СМИ внимательно наблюдали за событиями, всколыхнувшими Грузию, и за борьбой Украины и наших союзников против возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Народный депутат Украины (фракция "Народный фронт") Виктор Еленский оказался непосредственно в гуще событий. По его словам, у некоторых европарламентариев, проголосовавших за возвращение России в ПАСЕ, вообще не было аргументов.

"Другие говорили: "Лучше держать врага рядом, если Россия будет вне ПАСЕ, буде хуже". Третьи постоянно вспоминали, что российские граждане останутся без защиты Европейского суда по правам человека. Некоторые мне говорили: "Давайте мы их примем. Они думают, что мы скажем "добро пожаловать, джентльмены". Но мы им скажем "здравствуйте, сволочи". И начнем их по полной программе "воспитывать".

Но это такие наивные рассуждения. Конечно, они могут возвращаться к "российскому вопросу". Но, учитывая, что теперь санкции без Совета министров наложить невозможно, вряд ли обсуждение России будет иметь какой-то эффект. На многих депутатов оказывалось давление…", – отметил Еленский.

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На вопрос о том, с чьей стороны было возможное давление, - России или руководства государств, которые эти депутаты представляют, Еленский отметил, что механизмы до конца не ясны.

"Мы до конца не знаем всех механизмов, которые были задействованы. Понятно лишь, что давление было массированным и мощным. Один пример: уже на следующий день после голосования депутат из Армении обратился с просьбой учесть его голос, потому что он вроде бы не на ту кнопку нажал. Это иллюстрация того, что каждый голос учитывался, и даже после положительного для России голосования те, кто не поддержал решение, опасались каких-то последствий для себя", – подчеркнул Еленский.

Напомним, в знак протеста против возвращения России в ПАСЕ Украина и еще шесть стран объявили о намерении прекратить участие своих делегаций в Ассамблее. 

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Антироссийская "революция" в Грузии и российская "контрреволюция" в ПАСЕ глазами очевидца".


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Тег Россия, депутат, голосования, ПАСЕ , Еленский

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АВТОР:

Виталий Рябошапка

Источник:

Сегодня

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